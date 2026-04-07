BTS・JIMIN、TXT・ヨンジュン、ENHYPEN・ニキらが候補！「ベストポジションダンサー」投票に熱視線 | RBB TODAY

BTSのJIMIN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュン、ENHYPENのニキが“三つ巴”の戦いを繰り広げている。

現在、グローバルファンダムプラットフォーム「UPICK」では、パフォーマンス能力が際立つアーティストを選ぶ「ベストポジションダンサー投票」が実施されている。JIMIN、ヨンジュン、ニキら世界的人気を誇るアイドルが候補に名を連ね、注目を集めている。

【写真】ヨンジュン＆BTSメンバーの“先輩後輩SHOT”

また、同時に5月に誕生日を迎えるアイドルを対象とした「5月誕生日投票」も行われており、AND2BLEのリッキー、PLAVEのウンホ、EXOのベクヒョンらがランクインし、ファンの投票熱が高まっている。

（写真提供＝OSEN）JIMIN、ヨンジュン、ニキ

なお、「5月誕生日投票」で1位を獲得したアーティストにはソウル・弘大（ホンデ）にデジタルサイネージ広告が掲出され、「ベストポジションダンサー投票」1位のアーティストにはソウル・永登浦（ヨンドゥンポ）タイムズスクエアに広告が掲出される予定だ。

◇JIMIN（ジミン）プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月11日を予定している。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

◇NI-KI（ニキ） プロフィール

2005年12月9日生まれ。本名は西村力（にしむらりき）。ENHYPEN唯一の日本人メンバーで、岡山県出身。実家がダンススタジオを経営しているという背景から幼少期よりダンサーとして活動しており、SHINeeのキッズダンサーとして京セラドームのステージに立ったこともある。グループ内では最年少で可愛らしい印象が先立つが、パフォーマンス中に見せるパワフルなダンスと卓越した表情管理は圧巻。

■【写真】ニキ、“色気ダダ漏れ”な横顔「爆イケな10代」

■【画像】JIMIN、配信中に放送事故!? 「なんで透けてるの？」

■【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”