島袋寛子、デビュー30周年記念の新ビジュアル公開＆SNS開設！ | RBB TODAY

4月7日に42歳の誕生日を迎えた島袋寛子が、同年8月5日に迎えるデビュー30周年を記念し、新たなビジュアル写真を公開した。

今回公開されたビジュアル写真では、赤のセットアップを基調にスタイリッシュさと女性らしさを兼ね備えたイメージを展開。アイボリーの衣装では柔らかな表情を見せるなど、これまでの歩みと現在の魅力を余すことなく表現した内容となっている。

また、デビュー30周年を迎えるにあたり8月30日より、全編SPEED楽曲のみで構成されるスペシャルなライブ「HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-」の開催も発表している。

SPEEDとともに過ごした時代を彩った数々の楽曲を、現在の彼女の歌声で体感でき、当時を知るファンのみならず幅広い層からの注目が期待されている。

同日4月7日には、新たにTikTok・YouTube・スタッフInstagramの公式アカウントも開設。各プラットフォームでは、SPEEDのミュージックビデオや過去のライブ映像などのコンテンツが順次公開される予定だ。

4月5日には2002年に発表されたオリジナルアルバム『Naked and True』のアナログレコードもリリースした島袋。30周年という大きな節目を迎え、新ビジュアル・SNS開設・ライブ開催・アナログレコード発売と矢継ぎ早に動きを見せる彼女の新たな歩みから、今後もますます目が離せない。