BTS・JUNG KOOK、最新ダンス動画が1日で3200万再生突破！“完璧パフォーマンス”に視線集中 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKのショート動画が話題を集めている。

4月5日、JUNG KOOKは自身のSNSを通じて「2.0ダンスチャレンジ」の映像を公開した。

【画像】JUNG KOOK、後輩の“ダンスカバー”に反響

映像の中でJUNG KOOKは軽く体をほぐした後、すぐにリズムに乗り始めた。続いて、パワーとディテールを兼ね備えた動きを披露した。

JUNG KOOKのダンスの要は正確さにある。リズムと動作がズレる瞬間は一切なく、まるで0.1秒単位まで合わせたかのようなキレのあるビートと、無駄のない動きが際立つ。さらに表情や指先、つま先にまで及ぶ表現力が加わり、完成度を一段と高めている。

JUNG KOOK特有のグルーヴも健在だ。強弱を自在にコントロールしながらリズムに乗るスタイルは、単なるチャレンジの域を超え、一つのパフォーマンスとして成立している。

（画像＝JUNG KOOK公式TikTok）JUNG KOOK

反響は数字にも表れている。公開からわずか1時間で再生回数1000万回を突破し、いいねは210万件を記録。その後も勢いは止まらず、10時間で2500万回、15時間で2800万回、18時間で3000万回を記録した。さらに、わずか1日で再生回数3270万回を突破した。

JUNG KOOKはTikTokアカウント開設後、さまざまなダンスチャレンジを継続的に公開してきた。このうち、事務所の後輩グループCORTISの『FaSHioN』チャレンジは1億4000万回再生を記録し、代表的なコンテンツとなっている。

現在、JUNG KOOKのTikTokフォロワーは2860万人、インスタグラムは1820万人に達している。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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