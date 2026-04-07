女優ナナ＆『イカゲーム』チーム参加で話題！元BIGBANG・T.O.P、新曲MVに期待高まる | RBB TODAY

元BIGBANGメンバーの歌手T.O.Pが、1stフルアルバムの熱気を新曲『Studio54』でさらに加速させる。

T.O.Pは4月8日、公式SNSを通じて1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のダブルタイトル曲の一つ『Studio54』のMVを公開する。

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先立って公開されたダブルタイトル曲『DESPERADO』のMVは、ミニマルな演出の中でT.O.P特有のオーラを感覚的に描き出し、グローバルファンを魅了した。その熱気を受け継ぐ『Studio54』は、80年代ハウスミュージックのHIPな感性をT.O.P独自のカラーで再解釈したトラックだ。反復するリズムと破壊的なビートが調和した強烈なグルーヴは、『DESPERADO』とはまた異なる刺激的なムードを予告している。

（写真＝トップスポット・ピクチャーズ）T.O.P、ナナ

MVには、女優兼歌手のナナに続き、Netflixシリーズ『イカゲーム』チェ・ギョンソン美術監督と、『イカゲーム2』を撮影したキム・ジヨン撮影監督がタッグを組んだことが知らされ、公開前から大きな話題を集めている。今回のMVで集結した『イカゲーム』チームとT.O.P、そしてナナは、ユニークなアンサンブルを披露し、前例のないシナジーで世界中のファンを圧倒する見込みだ。

T.O.Pは最近、初のフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』をリリースし、アーティストとしての華麗なカムバックを果たした。ダブルタイトル曲『Studio54』と『DESPERADO』を含む全11曲は、創作活動に没頭した空白期間を証明するかのように、T.O.Pの多彩な音楽スタイルを示し、世界中のリスナーから高い評価を得ている。

こうした関心を証明するように、『ANOTHER DIMENSION』は各種グローバルチャートでも好成績を収めている。発売初日には、Spotifyで約147万回再生を達成。この記録は2026年に発売されたK-POPソロアーティストの中で初日最多記録であり、今年のソロアルバムとして初めて100万回を突破する新記録を樹立した。

また、ワールドワイドiTunesアルバムチャートで3位を記録したほか、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど世界15カ国のiTunesアルバムチャートで1位を獲得。Apple Musicのワールドワイドチャートでも16位にランクインし、デビュー20年目にして初めて披露するソロフルアルバムの真価を改めて証明している。

なお、『Studio54』のMVは4月8日午後6時に公開される。1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』は各種音楽配信サイトで配信中だ。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

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