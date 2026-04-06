スシロー、九州の絶品すしを税込120円から提供！長崎沖の天然本マグロや鹿児島県枕崎産のかつおもラインナップ | RBB TODAY

あきんどスシローは、4月8日より、九州の“うまかもん”が勢揃いする期間限定フェア『九州うまかもん祭』を全国のスシローにて開催する。長崎沖で漁獲された天然本鮪や鹿児島県枕崎産のかつお、九州産のあじとサバなどの絶品すしを税込120円から提供する。開催期間は19日までで、各商品とも完売次第終了となる。

『九州うまかもん祭』

あじとサバの食べ比べ

注目の目玉商品は3種類。ほどよい粒感とねっとりとした食感がたまらない「長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み」（販売予定総数126万食）、溶岩焼で旨みをぎゅっと閉じ込めた「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」（同151万食）、そして九州産天然魚の魅力を1皿で堪能できる「あじとサバの食べ比べ」（同168万食）がラインアップ。これらはいずれも税込120円からという手頃な価格で提供される。

うまかもん！九州3貫盛り

黒毛和牛ローストビーフ 山わさび

さらに、九州のご当地グルメをアレンジした魅力的なすしメニューも多数登場する。大分名物をすしにした「漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり」（税込180円～）をはじめ、「馬刺しにぎり」（税込360円～）や「黒毛和牛ローストビーフ 山わさび」（税込280円～）、「やまやの明太子軍艦」（税込120円～）、「馬刺しねぎとろ包み」（税込120円～）などが揃う。一度に複数味わえる「うまかもん！九州3貫盛り」（税込360円～）や「わっぜ！九州3貫盛り」（税込280円～）も用意されており、バリエーション豊かな味わいを楽しめる。

あっさり博多豚骨ラーメン

わっぜ！九州3貫盛り

サイドメニューには、全国名店監修シリーズから2つの本格派が登場する。一つは、食べログ点数3.58を獲得している福岡の人気店「中洲川端 きりん」が監修した「あっさり博多豚骨ラーメン」（税込470円～、販売予定総数32万食）。スープに3種類の醤油を使用しており、クリーミーなコクがありながらもすっきりとしたキレのある後味が特徴だ 。もう一つは、大分名物中津唐揚げの名店「渓」が監修した「醤油にんにく 中津唐揚げ」（税込390円～）。醤油とにんにく、生姜の風味が効いた王道の味わいで、こちらは5月10日までの販売（販売予定総数72万食）となる。

食後のスイーツには、九州名物のかき氷「白くま」をイメージした「白くま風アイスケーキ」（税込250円～、販売予定総数14万食）が4月19日まで提供される。ごろごろとしたフルーツと練乳のコクがマッチした、ひんやりさっぱりとした一品だ。

なお、同フェア期間中は全国のスシローに「九州甘口醤油」が導入される。とろみのある甘口醤油がネタに絡み、九州ネタの旨みをさらに引き立てる。フェア対象商品のうち、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いのない商品があり、「スシロー秋葉原中央通り店」では一部商品のお持ち帰りが実施されないため注意が必要だ。