淡路島の観光複合施設で「海鮮バーベキュー」7日よりスタート！新鮮なアワビの“生きたまま網焼き”も提供 | RBB TODAY

兵庫県淡路市の観光複合施設「淡路島タコステ」で、7日より「海鮮バーベキュー」の提供が始まる。同時に本館フードコートのメニューも大幅にリニューアルされる。

海鮮BBQチラシ

新たにスタートする海鮮バーベキューは、淡路島ならではの新鮮な魚介類をその場で焼いて楽しめる「浜焼きスタイル」を採用した。

串焼き

メニューはアワビ・サザエ・はまぐり・たこ串・いか串・アジ干物を盛り込んだ「海鮮盛り合わせ（1人前2,800円）」と、淡路島産の鱧（はも）・アワビを使った「淡路島の鱧と海鮮盛り合わせ（1人前3,800円）」の2種類。さらに500円で「たこ飯・みそ汁セット」の追加も可能だ。

焼き穴子

最大の特徴は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを「生きたまま網焼き」で味わえる点だ。焼き上がることで引き締まる身はぷりぷりで肉厚、素材本来の旨みをダイレクトに楽しめるという。機材の準備や片付けは不要で、手ぶらで本格的な浜焼きを体験できる。

寿司メニュー

また、本館フードコートのリニューアルでは、寿司メニューを中心にラインナップを刷新。海鮮ちらし寿司（1,100円）、淡路島産穴子を使用した10貫盛り（1,600円）、おまかせ8貫盛り（900円）、さわら寿司5貫（600円）、まぐろ寿司5貫（600円）などが提供される。

海鮮ちらし寿司

また、屋外の「海鮮ひろば」では毎週土日祝（雨天中止）にタコ串・イカ串・淡路牛串・焼き穴子の串焼き販売も行われる。