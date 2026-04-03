マクドナルド、ハッピーセットに「トミカ」「サンリオキャラクターズ」が登場！10日から期間限定販売 | RBB TODAY

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マクドナルド、ハッピーセットに「トミカ」「サンリオキャラクターズ」が登場！10日から期間限定販売

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ハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」
  • ハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」
  • トミカ(C) ＴＯＭＹ　
  • トミカ(C) ＴＯＭＹ　
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  • サンリオキャラクターズ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
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  • サンリオキャラクターズ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
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　日本マクドナルド株式会社は、ハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を10日より期間限定で全国のマクドナルドにて販売する。

　毎年人気のミニカー「トミカ」が今年もハッピーセットに登場する。人気のはたらくクルマや新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなど8種とひみつのおもちゃ1種の全9種をラインアップ。

トミカ(C) ＴＯＭＹ
トミカ(C) ＴＯＭＹ

　手転がしで遊べるほか、「ハッピーセットバス」のレバーを上下に動かしたり、トラックの荷台のハンバーガーを載せたり取ったりする遊びで図形や空間の認識を高めることができる。救急車や消防車などを使った"ごっこ遊び"では社会性も育まれる。

トミカ(C) ＴＯＭＹ

　また、ハッピーセットオリジナルの「GR GT3」をテーマにした特別動画「DREAM MATCH」が4月3日（金）12時より公開された。

　株式会社サンリオのキャラクターたちとコラボレーションしたおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の全9種が登場する。「ハローキティ きせかえフィギュア」や「シナモロールのくるくるスイーツケース」「クロミのケータイ型キーリング」など、日常で使えて遊べるアイテムがそろう。

サンリオキャラクターズ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
サンリオキャラクターズ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342

　おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルの「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」が遊べる。「スイカゲーム」はフルーツを成長させてスイカを作りながらハイスコアを目指す大人気ゲームで、ハローキティなどのキャラクターを動かして遊ぶ進化版だ。

サンリオキャラクターズ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
サンリオキャラクターズ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
スイカゲーム(C)2021 Aladdin X Inc.

　4月11日（土）・12日（日）の2日間は、「トミカ」1セット購入につき「トミカスペシャルDVD2026」を、「サンリオキャラクターズ」1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」をプレゼントする。

　4月25日（土）・26日（日）の2日間は、「トミカ」1セット購入につき「トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター」を、「サンリオキャラクターズ」1セット購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」をプレゼントする。

　なお、各おもちゃは数量に限りがあり、なくなり次第終了となる。おもちゃは選ぶことができない。


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