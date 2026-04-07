ファミリーマート、九州新幹線全線開業15周年記念！主要停車駅にちなんだご当地グルメを限定発売 | RBB TODAY

7日、ファミリーマートは、九州旅客鉄道（JR九州）の「九州新幹線全線開業15周年」を記念したタイアップキャンペーンを開始した。対象となるのは、九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県（一部店舗）のファミリーマート約1,500店だ。

「かしわめし＆サラダちくわ」（税込398円）

キャンペーンの目玉として「うまいもん選抜！九州グルメ大冒険」と題し、九州新幹線の主要停車駅にちなんだご当地グルメ4品を九州限定で発売する。博多駅にちなんだ「焼さばと明太ごはん（麦飯）」（税込398円）は、香ばしく焼いたさばと明太子を麦飯に乗せた食欲をそそる一品。「新鳥栖駅」と「熊本駅」にちなんだ「かしわめし＆サラダちくわ」（税込398円）は、名物駅弁をイメージしたかしわめしに、熊本のソウルフードである「サラダちくわ」をトッピングしている。

「さつまいものがね天入り！鶏飯風ごはん」（税込398円）

また、鹿児島中央駅の郷土料理をイメージした「さつまいものがね天入り！鶏飯風ごはん」（税込398円）は、鶏がらスープで炊いたごはんに、さつまいものかき揚げ「がね天」を添えたこだわりの品だ。さらに、15周年限定パッケージとなる「ロールちゃん（ホイップ＆あまおう苺ソース）」（税込245円）も数量限定で登場する。

「ロールちゃん（ホイップ＆あまおう苺ソース）」（税込245円）

なお、27日までのキャンペーン期間中、対象商品とサントリーの「黒烏龍茶350ml」または「胡麻麦茶350ml」をファミペイ提示でセット購入すると、ファミマポイント50円相当が還元されるお得な企画も用意されている。

「うまいもん選抜！九州グルメ大冒険」

グルメだけでなく、店内放送でもキャンペーンを盛り上げる。九州地方の約1,089店に設置されたデジタルサイネージ「FamilyMartVision」では、HKT48が店内ナレーションを担当。20日までメンバーが出演するオリジナル動画を1時間に6回の頻度で放映し、店内を活気ある声で彩る。

「JR九州新幹線全線開業15周年記念」ブロマイドL判200円(税込) ブロマイド2L判300円（税込） シールL判400円(税込) シール2L判600円（税込）

アニバーサリーを祝う施策は九州地方にとどまらず、全国の店舗で限定ブロマイドや記念グッズを展開する。全国約1万6,400店のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、15周年記念の限定ブロマイドを全10種類から選んで印刷できる（L判200円～）。こちらの販売期間は2027年3月10日までと、長期間にわたり実施される。

「九州新幹線お出かけセット」（税込3,180円）

「九州新幹線全線開業15周年コレクション」（税込1,980円）

さらに「ファミマオンライン」では、九州新幹線800系をモチーフにした「九州新幹線お出かけセット」（税込3,180円）や「九州新幹線全線開業15周年コレクション」（税込1,980円）など、希少な限定グッズ4商品を予約販売。対象商品の購入者から抽選で30名に、非売品の「九州新幹線全線開業15周年キーホルダー」が当たるプレゼント企画も行われる。

ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎え、「いちばんチャレンジ」を新スローガンに掲げている。