アニメ「鬼滅の刃」炎柱・煉獄杏寿郎の限定デザイン！柿安「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」予約受付開始 | RBB TODAY

柿安本店は6日より、アニメ「鬼滅の刃」の炎柱・煉獄杏寿郎デザインの掛け紙がついた『黒毛和牛 無限 牛鍋弁当』の予約受付を開始する。

新たな掛け紙2種類©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©KAKIYASU HONTEN

同弁当は、柿安が厳選した黒毛和牛を使用。きめ細やかな肉質と旨み、甘みが特長で、店内厨房で一枚ずつ丁寧に炊き上げている。長ネギや糸こんにゃく、豆腐、「柿安」の焼印入りのお麩なども詰め合わせ、牛鍋をまるごと味わったかのような満足感のある一品に仕上げている。

弁当1個の購入につき、昨年も好評だった5種類のオリジナルクリアファイルをランダムで1枚プレゼント。さらにWEB予約サービス「カキヨヤク」を利用した購入者には、オリジナル缶バッジ8種類の中からランダムで1個が付属する。缶バッジは数量限定となっている。

5種類のオリジナルクリアファイル©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©KAKIYASU HONTEN

カキヨヤクの受付期間は4月6日～4月26日。WEB予約の受取りは全国の柿安ダイニングを中心に5月1日～5月31日、店頭販売は5月3日～5月31日に実施する。

5月10日は炎柱・煉獄杏寿郎の誕生日にあたる。また、2026年5月中旬には新たな掛け紙とノベルティを付けた同弁当の予約受付が開始され、6月に販売される予定だ。詳細は柿安ダイニング公式Instagramまたは柿安本店ホームページで随時公開される。