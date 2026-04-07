BTS、新曲『SWIM』がビルボード「HOT100」で2位を記録！2週連続チャート上位の快進撃 | RBB TODAY

BTSが圧倒的な人気を証明した。

4月7日、音楽専門メディア「ビルボード」が公式ホームページに掲載したチャート予告記事によると、BTSの新曲『SWIM』はメインソングチャート「HOT100」（4月11日付）で2位にチャートインした。

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4月4日付チャートで首位を獲得して以来、2週連続で最上位圏をキープし、高い大衆性と話題性を同時に証明した。

また『SWIM』は「グローバル200」「グローバル（米国除く）」「デジタルソングセールス」の3チャートでいずれも1位を記録。先週これらのチャートで初登場1位を獲得したのに続き、2週連続でトップを守った。

「グローバル200」（集計期間：3月27日～4月2日）ではストリーミング1億630万回、ダウンロード11万4000件を記録。「グローバル（米国除く）」ではストリーミング9170万回、ダウンロード4万6000件を達成した。ストリーミングとダウンロードの両面でバランスの取れた成績を収め、2週連続で首位を維持した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

新アルバム『ARIRANG』の収録曲『Body to Body』は「グローバル200」「グローバル（米国除く）」の両チャートで2位を維持し、好調を続けている。さらに『Hooligan』（5位）、『FYA』（6位）、『NORMAL』（7位）、『2.0』（8位）も「グローバル（米国除く）」の上位圏にチャートインした。『SWIM』を中心に収録曲全体が好反応を得ており、アルバムのヒットを後押ししている。

また、BTSは先立って『ARIRANG』でメインアルバムチャート「ビルボード200」で2週連続1位を記録。これは韓国アーティストとして初の快挙となった。

『SWIM』の強さは世界各国のチャートでも確認できる。ユーチューブミュージックの週間チャート（集計期間：3月27日～4月2日）では週間再生数約5260万回で2週連続1位を獲得。ドイツ公式音楽チャート（4月3日付）ではシングルチャート3位、イギリスのオフィシャルチャート「オフィシャルシングルトップ100」では5位を記録し、上位圏を維持している。

アメリカにとどまらず、ヨーロッパの主要チャートでも安定した成績を収め、世界的ヒット曲としての存在感をさらに強めている。

（記事提供＝OSEN）

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