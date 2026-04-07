BLACKPINK・ジス、事務所社員に“高級バッグ”を太っ腹プレゼント！「正当な職権乱用」と話題に | RBB TODAY

BLACKPINK・ジスの“太っ腹”エピソードが話題を集めている。

ジスは最近、自身が設立した個人事務所の社員たちに高級ブランドバッグをプレゼントした。

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ジスの個人事務所BLISSOOの社員たちはSNSを通じて「I LOVE YOU CEO」「ジス最高」「代表、ありがとうございます」などのコメントとともに写真を投稿した。

（写真提供＝OSEN、BLISSOO社員SNS）

公開された写真には、ジスが事務所の社員に高級ブランドバッグをプレゼントした様子が収められている。自身がグローバルアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」のバッグを贈り、正当な“職権乱用”として話題を集めている。

ジスがプレゼントしたバッグの中には、400万ウォン（約40万円）を優に超える価格帯のものもあった。4人のスタッフがSNSに投稿しており、少なくとも1200万ウォン（約120万円）以上を社員のために使ったことが明らかになった。

なお、ジスは最近Netflixドラマ『マンスリー彼氏』の主演を務め、多彩な演技で視聴者を魅了した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

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