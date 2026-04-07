茶目っ気たっぷりの“一言”にも注目！TWICE・サナ、ハーゲンダッツの新テレビCMに出演 | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバー、サナがハーゲンダッツの新テレビCMに出演する。

アイスクリームブランドのハーゲンダッツは、4月7日よりクリスピーサンド『ザ・グリーンティー』の通年販売を全国で開始する。

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これに合わせて、サナを新たに起用した新テレビCM「いザ・解禁！」篇を4月6日より放映する。

また、サナが出演するクリスピーサンドのおいしさの構造を伝える新WEBCM「サクッパリッとろ～り」篇を、4月13日よりハーゲンダッツ公式YouTubeや各SNSなどで配信する。

サナが出演する新テレビCM「いザ・解禁！」篇では、上質な抹茶を使用したクリスピーサンドの新定番商品の登場による“高揚感”を表現。物語は、公園のベンチから始まる。

（写真提供＝ハーゲンダッツ ジャパン株式会社）

白黒の世界の中で、サナが静かにクリスピーサンドを見つめる。サナがクリスピーサンドを“サクッ”とひと口かじった瞬間、世界が一気に開けるように映像は鮮やかなカラーへと変わる。爽やかな青空を背に、サナが弾ける笑顔で「いザ・解禁！いザ・グリーンティー！」と新フレーバーの登場を宣言。ラストカットでは、クリスピーサンドをイメージしたポーズで、サナが茶目っ気たっぷりに「まっちゃ！」と叫び、軽やかな余韻を残して締めくくられる。

抹茶の本格的なおいしさと、クリスピーサンドの新たな定番商品の登場を、世界が色づく演出とともに伝えるCMとなっている。

2001年に日本で誕生したクリスピーサンドは、サクッとしたウエハース、パリッとしたコーティング、とろ～りとしたアイスクリームが一体となったおいしさを楽しめる商品だ。

（写真提供＝ハーゲンダッツ ジャパン株式会社）

新WEB CM「サクッパリッとろ～り」篇では、「サクッパリッ、サクッパリッ」とクセになるリズムに乗せて、クリスピーサンドのおいしさの秘密を紹介。軽快な“サクッパリッ”の音とともに、思わずサナと一緒に食べ進めたくなる映像に仕上がっている。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

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