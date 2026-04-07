素肌にしか目がいかない…LE SSERAFIM・カズハ、危険な“成熟美”でファンを「ノックアウト」 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、カズハが東京で“クールビューティー”に変身した。

去る4月6日、カズハは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、黒色のハートの絵文字とともに、コスメブランド「VIDIVICI」のアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、カズハが東京で開催された「VIDIVICI」の日本ローンチ発表会に出席したときのものである。彼女は、同ブランドのアンバサダー「VIDIVICIレディー」として活動中だ。

（写真＝カズハInstagram）

写真のなかのカズハは、デコルテが露わになった黒色のタイトドレスに、長いストレートヘアを下ろしている。成熟した魅力と透明感溢れる肌が調和を成し、彼女の魅力を際立たせている。

投稿を目にしたファンからは、「美しいお姫様」「ストレートな黒髪が1番似合う」「ノックアウトや」といった反応が寄せられていた。

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

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