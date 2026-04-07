小田急電鉄、カスハラ対策でウェアラブルカメラ導入開始「みんなつければいい」SNSは好意的 | RBB TODAY

小田急電鉄が4月16日、小田急線全70駅で駅係員の胸部に装着する小型のウェアラブルカメラを導入することを発表した。

小田急電鉄は同日、「お客さまと駅係員の安全確保、サービス水準低下防止を目的」として、係員の胸元に小型のカメラを装着することを報告。

駅係員が対応を記録しておくことで、関係各所が状況を的確に把握するようになることが目的とのこと。

小田急電鉄は、ウェアラブルカメラでの撮影について、「ホームを含む駅構内でのお客さま同士のトラブルや犯罪行為、カスタマーハラスメント等が発生した際に着用します」と説明。「録画していることの明示によりこれらの抑止効果を高めることや早期収束に寄与し、お客さまと駅係員双方がより安全に過ごせる環境の実現につなげます」とした。

背景にあるのは、暴力や暴言を含むカスタマーハラスメントの発生件数の増加。小田急電鉄は、「これらは駅係員の安全を脅かすだけでなく、周囲のお客さまへ本来提供するべきサービスの提供に支障をきたす事態にもつながると考え、サービス品質低下防止の観点からも本施策を導入します」としていた。

このリリースにSNSからは、「防犯にもいいな」「パワハラ対策でみんなつければいい」「カスハラ対策されて困るのはカスハラするやつと撮り鉄くらいでしょ、どんどんやれ」という声が集まっていた。

