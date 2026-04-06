ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚した“日本人妻”、第2子妊娠後の近況に注目「胎教してきました」 | RBB TODAY

俳優のイ・ジフンと日本人妻のアヤネさんが、第2子妊娠発表後の近況を伝えた。

イ・ジフンは4月5日、自身のSNSを通じて「寒い寒い、すごく寒い。ヒョシンの歌で胎教してきました。寒い中でも長時間、全力でステージをやりきる姿に感動」とコメントし、写真と動画を公開した。

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公開された写真や動画には、歌手パク・ヒョシンのコンサートを訪れたイ・ジフンとアヤネさんの姿が収められている。

また「ルヒ（長女）はIUで、ボクボク（お腹の赤ちゃんの呼び名）はヒョシンで感動して帰ります」と明かし、第2子の胎教についても言及して注目を集めた。

（画像＝イ・ジフンInstagram）アヤネさん（左）とイ・ジフン

これに先立ち3月26日、アヤネさんは自身のSNSで体外受精の末に第2子を妊娠したことを発表。「初期流産の経験が多い私にとって、ここからが重要な時期」とし、慎重に喜びのニュースを伝えていた。

なお、イ・ジフンとアヤネさんは2021年、14歳差を乗り越えて結婚。その後、体外受精を通じて2024年に娘ルヒちゃんを授かっている。

◇イ・ジフン プロフィール

1979年3月27日生まれ。1996年に『Rhythm Paradise』でソロアーティストデビュー。映画『高校教師、恋の教育実習2』、ドラマ『チャン・ヨンシル ～朝鮮伝説の科学者～』『Oh My 金雨』などに出演し、俳優としても活動している。2021年に14歳年下の日本人女性アヤネさんと結婚、2024年に娘を授かり父となった。

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