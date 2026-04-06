焼津産カツオから三田ポークまで限定メニューが盛りだくさん！炭火焼八剣伝、「欲張りフェア」7日より開催 | RBB TODAY

「炭火焼 八剣伝」全国店舗にて、7日より「欲張りフェア」を開催する。同フェアでは、焼津産鰹（カツオ）・三田ポーク・抹茶をテーマにした限定メニューが登場する。

八剣伝「焼津産鰹・三田ポーク・抹茶フェア」

「炭火焼 鰹たたき（塩）」759円（税込）は、静岡県・焼津産の一本釣り鰹を船上凍結で鮮度を保ったまま使用し、炭火で香ばしく焼き上げた一品だ。シンプルな塩仕上げで素材の旨みを引き立てる。

「炭火焼 鰹たたき（塩）」759円（税込）

「炭火焼 鰹たたきユッケ」649円（税込）は、同じ焼津産鰹を醤油ベースに生姜とにんにくの風味を効かせた特製だれで仕上げた。

「三田ポークの焼しゃぶ」869円（税込）は、きめ細かな肉質とさっぱりとした旨みが特長の三田ポークを使用し、大根おろしとポン酢で軽やかに食べられる一皿だ。

「三田ポークの焼しゃぶ」869円（税込）

「三田ポークの八から鍋」1,199円（税込）は、三田ポーク・キャベツ・ニラをたっぷり使用した辛鍋で、1辛～8辛までお好みの辛さを選べる。

「三田ポークの八から鍋」1,199円（税込）

「シャカフリポテト（抹茶）」528円（税込）は、揚げたてのポテトフライに辻利一本店の抹茶をまぶした一品。抹茶のほろ苦さとポテトの塩味が調和する。

「シャカフリポテト（抹茶）」528円（税込）

「抹茶ハイ（辻利一本店の抹茶使用）」550円（税込）は、国産一番茶を使用した苦味の少ない爽やかな抹茶の風味が特長のドリンクだ。

「抹茶ハイ（辻利一本店の抹茶使用）」550円（税込）

なお、店舗により提供メニューが異なる場合がある。