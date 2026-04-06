鈴木優香が最新デジタル写真集を発売！“純白の水着カット”など多数収録 | RBB TODAY

チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber・鈴木優香が、3ヵ月連続発売の第1弾となるデジタル限定写真集『Bloom』を本日4月6日にワニブックスより、リリースする。

鈴木優香 デジタル限定写真集『Bloom』（ワニブックス）

3ヵ月連続発売の第1弾となる本作では、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める彼女の可憐な魅力を存分に堪能できる作品に仕上がっている。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。さらに、純白の水着に身を包んだ爽やかでフレッシュな姿も必見だ。本作でしか見られない彼女の多彩な色香を存分に堪能できる。

鈴木優香 デジタル限定写真集『Bloom』（ワニブックス）

鈴木優香 デジタル限定写真集『Bloom』（ワニブックス）

鈴木はコメントを寄せ、 「これまでの活動を経て、少し大人になった自分を表現したいという思いで撮影に臨みました。ナチュラルな雰囲気から、少しドキッとするようなカットまで、幅広い魅力が詰まっています！ 新しい一面も感じていただけたら嬉しいです！」と呼び掛けている。