STU48・甲斐心愛、2nd写真集が発売決定！自身最大の露出に挑戦！ | RBB TODAY

今年2月に1年9ヵ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印“こと甲斐心愛の2nd写真集が7月1日に、秋田書店から発売することが決定した。

甲斐心愛 2nd写真集

甲斐心愛 2nd写真集

今回のロケ地は微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。異国の地・マレーシアで1年9ヶ月活動をしてきた自身の境遇にかけて実際にバンコクの民家で生活している様子から始まる今作は、ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子、プーケットのビーチやウォーターパークでこれでもかというくらいはしゃぎ倒す様子、カラフルなテーマパークや上下逆さまの不思議なミュージアムで目を輝かせる様子、アジアンテイストのリゾートヴィラでゆっくりと羽を伸ばす様子など、様々なシチュエーションで撮影を敢行。

甲斐心愛 2nd写真集

甲斐心愛 2nd写真集

さらに今作では、1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大の露出に挑戦したドキッとするようなカットも収録。彼女らしい元気いっぱいな笑顔から成長した大人な姿まで、“今の甲斐心愛”を切り取った写真が満載となっている。

甲斐心愛 2nd写真集

甲斐は「2nd写真集ということで、ちょっと大人っぽくドキドキさせたいなと思って撮影に挑みました。1st写真集よりもちょっとセクシーなカットにも挑戦していて、成長している姿を見せられるかなと思います。大人っぽい姿もありつつ、普段の心愛っぽさも全開です！こうして2冊目の写真集を出せたのは、紛れもなく皆さんのおかげです。心の底から感謝しています！写真集を通して、たくさんの変化を楽しんでくださいね！」とファンに向けてメッセージを寄せている。