村重杏奈、白タンクトップで美バストと美脇を大胆披露！「けしからん横乳」に反響 | RBB TODAY

HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が4月2日にインスタグラムを更新し、白のタンクトップ姿で撮影されたセクシーなカットを公開した。
村重は5月29日に人生最後の写真集である「あんな」を発売する予定。
投稿で村重は「『あんな』の無垢な横乳」「けしからん！！！」と切り出し、白いタンクトップ姿で横を向き、目線をカメラに向けている自身の写真を投稿した。写真集に収められている一枚とみられ、タンクトップの大胆なサイドカットから美バストと白い肌が覗き、セクシーな魅力を見せている。
写真集については、「びびぐらに続き今回もViViにご協力頂きましておじさんにはかなり刺激的 女の子にはBODY参考書となっております」と告知。
また、5月30日にお渡し会イベントも実施することを明かし、「むふふクッション。。あります。。(やばそう)」と冗談交じりに明かしていた。
このポストには、「かわいすぎる」「綺麗過ぎて…」「ゼッタイ買います」という声が集まっている。
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