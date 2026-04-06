「まんが日本昔ばなし」この夏待望の舞台化決定！主演は藤原紀香、ののちゃんも出演 | RBB TODAY

「まんが日本昔ばなし」が舞台化されることが決定した。主演は藤原紀香が務め、村方乃々佳も出演する。2026年8月5日より渋谷・ CBGKシブゲキ!!にて。

「まんが日本昔ばなし」は、1975年から1994年にかけてTV放映された国民的アニメーション。日本各地に伝わる民話・伝承を丁寧に映像化し、市原悦子・常田富士男による温かみあふれる語りとともに、子どもから大人まで世代を超えて愛され続けてきた。アニメーションの枠を超え、日本中の人々の心に寄り添い続けてきた物語と世界観は、放映終了から30年以上が経った現在もなお、色あせることなく、人々の記憶に深く刻まれている。

本公演では、1400を超える名作より、心温まる人情話やくすっと笑える滑稽話から背筋がひんやりする怪談まで、バラエティ豊かな物語を厳選し、舞台芸術の最前線である渋谷にある劇場・CBGKシブゲキ!!にて上演する。

キャストには華やかな存在感と確かな演技力で舞台、映像問わず幅広く活躍する俳優・藤原紀香（ふじわらのりか）を迎え、表現力豊かな演技で観客を物語世界へと導く。また、天真爛漫な歌声と純真な魅力で、活躍の場を広げる村方乃々佳（むらかたののか）の出演も決定。その他、劇団「おぼんろ」に所属する俳優をはじめ、実力派の面々が脇を固める。さらに本作では、子役のオーディションを予定。多彩な出演陣により、「まんが日本昔ばなし」の世界を紡ぐ。

出演に加え、脚本・演出・音楽を務めるのは、普遍性の高い物語と幻想的な舞台演出技法によって注目を集め、独特の世界観で多くの観客を魅了する演劇界の新進気鋭のクリエイター・末原拓馬（すえはらたくま）。物語の魅力を軽快かつ立体的に描き出す。

演目およびチケット情報、そして子役オーディションの詳細は、後日発表予定。続報を待とう。

〈以下コメント全文〉

藤原紀香

"坊や良い子だ ねんねしな 今も昔も変わりなく♪"

幼い頃から心に刻んできたあの国民的アニメーションが、まさか舞台になるなんて――！

日本人として大切に受け継いできた価値観や心を育んでくれた『まんが日本昔ばなし』は、私にとっても“懐かしい”という言葉だけでは語り尽くせない存在です。あの味わい深い語り、どこか懐かしくぬくもりを感じる世界観、そしてふと口ずさみたくなるメロディ…すべてが今も鮮やかに心の中に息づいています。人の情や、戒め、自然への敬意をそっと伝えてくれるこの作品が、舞台という形でよみがえることに、大きな意義を感じています。

脚本・演出・音楽を担われる末原拓馬さんは、独自の世界観と繊細な感性で物語を描かれる方。この作品にどのような新たな息吹が吹き込まれるのか、今から胸が高鳴ります。そして、末原拓馬さんが率いる劇団【おぼんろ】の皆様、まっすぐで純粋な表現が印象的な村方乃々佳さんとの共演が、どんな化学反応を引き起こすのか、楽しみです。

大人からお子様まで三世代でも楽しめるこの公演。"音楽劇"として紡がれる本作が、皆様の記憶や感情に静かに触れ、心に残る時間となれば幸いです。この夏、5日間だけの特別な公演となります。劇場でお待ちしています。

追伸～個人的なつぶやきですが、あの"龍"ともご一緒したいものです（笑）

村方乃々佳

『まんが日本昔ばなし』が舞台になります！

私はにんげんっていいなの歌も大好きだし、好きな昔ばなしがたくさんあります。

どんな役をやるのか楽しみに待っていてね♪早くお稽古が始まらないかワクワクしています★

いっぱい観に来てほしいです！

上演詳細 【脚本・演出・音楽・出演】 末原拓馬 【出演】 藤原紀香 ／ 村方乃々佳 ほか 【公演】 2026年8月5日（水）～ 8月9日（日）〈予定〉 ／ 渋谷・ CBGKシブゲキ!!

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