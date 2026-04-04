「耳が赤くなってメイクで隠した」イケメン俳優、BLACKPINK・ジスとのキスシーンを振り返る | RBB TODAY

俳優ソ・イングクが、ガールズグループBLACKPINKのジスとの恋愛ドラマ共演の裏側を伝えた。

去る4月2日、YouTubeチャンネル「ELLE KOREA」には、「『マンスリー彼氏』ソ・イングク、永久決済しました（あんた、私の夫になりなさい）」というタイトルの動画が公開された。

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動画のなかでソ・イングクは、Netflixドラマ『マンスリー彼氏』でジスとの撮影のエピソードを語った。

特に話題になったキスシーンについて、彼は「手が赤いどころか紫色になるほど、寒かった。耳もメイクで隠しながら撮影した」として、「顔が凍りついて、セリフをどう言ったのかもわからない」と打ち明けた。続けて、「常に寒さとの死闘だった」と付け加え、当時を振り返った。

（写真＝YouTubeチャンネル「ELLE KOREA」）ソ・イングク

また、ソ・イングクはジスとの共演について「カラオケに行って『Just the way we love』（ソ・イングク、チョン・ウンジが歌唱した『応答せよ1997』OST）を一緒に歌った」として、「本当に光栄だった」と明かして、目を引いた。

さらに、作品のための自己管理の秘訣も公開した。彼は、「ラブコメは、ときめかせなければならないので、減量する」として、「秘訣はない。ただ食べる量を減らして、我慢する」と正直に語った。

続けて、「（自分が）痩せているほど綺麗だとはわかっているが、その分15kgの幸せが消える」と打ち明け、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ソ・イングク プロフィール

1987年10月23日生まれ。本名同じ。2009年に韓国の音楽専門チャンネルMnetによる歌唱コンテスト『スーパースターK』に出場し、優勝。翌年5月にミニアルバム『Just Beginning』をリリースして正式デビューした。2012年からは俳優活動も活発になり、ドラマ『応答せよ1997』『彼女はキレイだった』『ショッピング王ルイ』などで人気俳優としての地位を確立。

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