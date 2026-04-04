秋山成勲、妻SHIHOとすべて脱ぐ撮影に参加していた!?韓国のスターも絶句した大胆すぎる写真が話題 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、すべて脱いだ大胆な写真を公開し、衝撃を与えた。

去る4月3日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には「漢と非漢」というタイトルの動画が公開された。

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動画には、秋山成勲と歌手キム・ジョングクがゲストとして出演し、ボーイズグループBIGBANGのD-LITEとトークを繰り広げた。

そんななか、D-LITEは2人の“黒歴史写真”を公開した。このとき、D-LITEは「成勲さん、これは本当にさすが」と話しながら、秋山の衝撃的な写真を公開して、目を引いた。

制作スタッフは、露出度の調整のために、臀部をリンゴの絵文字で隠したが、それでもわかる衝撃的なビジュアルに、全員が驚きを禁じ得なかった。

キム・ジョングクは、「ちょっと待って、何だこれ」と言葉を失い、秋山は「いや、ありがたく思わなきゃいけない」と釈明した。

キム・ジョングクは、「いくらもらったの？たくさんもらえた？」と理解できないという反応を見せると、秋山は「俺はもらっていない」と答え、再び周りを驚かせた。

これに対し、キム・ジョングクが「これ何の広告？」と尋ねると、秋山は「広告じゃない。カメラマンが昔からの友人なんだけど、有名なんだ」と説明した。

キム・ジョングクは、「利用されたな…俺のほうが上手く撮れそうだけど？」と疑ったが、秋山は「友人が、世界で100人か200人かを集めて、すべて脱いだ写真を撮って、（写真集を）作ったんだ。そのなかの1人だった。妻もここにいるはずだ」として、妻でモデルのSHIHOも参加したプロジェクトであることを明かした。

キム・ジョングクが、「奥さんも脱いで撮ったのか」と尋ねると、秋山は「一緒に脱いで撮った」と頷いた。D-LITEが「何歳のときか」と尋ねると、秋山は「30代前半だった」と説明した。

（写真＝YouTubeチャンネル「家D-LITE」）秋山成勲

これを聞いたキム・ジョングクは、「マジで？」と話しながらも、写真を見てしきりに苦笑いを浮かべ、秋山は「当時は好評だったんだ」とヒットしたことを強調した。

また、キム・ジョングクは、「全裸でサングラスをなぜ持っているんだ。本当に面白い」と指摘し、秋山は「こうやるんだ。全部服を脱いで、サングラスをかけるんだ」と再現した。

このとき、写真を眺めていたD-LITEが、「もともとこのリンゴはないのか」と尋ねると、秋山成勲は「ないよ、当然だろ」と述べた。

キム・ジョングクも気づいていなかったようで「あ、もともとないのか」と驚き、D-LITEは「僕はこれ（絵文字）がついているものだと思っていた」と打ち明けた。

秋山は、「全部ない」と原本には臀部までそのまま写っていることを伝えた。それとともに、「ほかの人の写真は、全部出ている」とほかの人は重要部位まですべて写っていると明かし、さらなる衝撃を与えた。

キム・ジョングクは、「本当に？どういう…何これ」と戸惑い、D-LITEは「芸術として見るもの」とフォローしながら、「本当に一生懸命生きてこられましたね」と感嘆して、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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