“18歳年下の日本人妻”と結婚の韓国俳優、BTSメンバー似で話題の息子が広告撮影に挑戦！ | RBB TODAY

俳優シム・ヒョンタクと、18歳年下の日本人妻・サヤさんの息子であるハルくんが、広告撮影に臨んだ。

5月20日に放送された韓国KBS 2TVのバラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』では、シム・ヒョンタクとハルくんの日常が公開された。

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この日、ベビー化粧品モデルに抜擢された生後15カ月のハルくんは、スタジオで広告撮影に参加。シム・ヒョンタクは、「今日はハルがモデルを務めている商品の2回目の広告撮影だ」と説明した。

続けて、「たくさんの方々がハルを愛してくださっているからこそ、このようなオファーをいただけたのだと思う。今日は赤ちゃん向け商品の撮影に来た。今日も僕はマネージャー役だ」と笑顔を見せた。

（画像＝KBS 2TV）3枚目シム・ヒョンタク（左）とハルくん

本格的に撮影が始まったものの、ハルくんはなかなか笑顔を見せなかった。見かねたシム・ヒョンタクは、息子を笑わせようとおどけた姿を披露。すると、ハルくんは少しずつ笑みを浮かべ始めた。

さらに、おもちゃまで総動員したシム・ヒョンタクは、ハルくんの視線を引きつけ、笑顔を引き出そうと奮闘。体を張ったリアクションを続けた結果、額にアザができてしまったという。

父親の努力が実を結んだのか、ハルくんは撮影中ずっと笑顔を見せ、撮影は順調に進行。浴槽シーンでは、父親に合わせてダンスを踊ったり、「ププッ」という愛らしい表情を見せたりして、スタッフたちの心をつかんだ。

その後、撮影された写真を確認したシム・ヒョンタクは、「作家さん、写真すごいですね」と満足そうな様子を見せた。

（画像＝KBS 2TV）シム・ヒョンタク（左）とハルくん

シム・ヒョンタクの奮闘もあり、広告撮影は大成功に終わった。彼は、「ハルが笑い始めると、その笑い声を聞くだけで1日の疲れが吹き飛ぶくらいうれしい。その笑顔が、たくさんの人に幸せを届けている気がする。今日の撮影現場でも、ハルがたくさん笑ってみんなを幸せにしてくれて、本当に最高の1日だった」と語った。

（記事提供＝OSEN）

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ－新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。

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