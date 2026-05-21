ここから復活する方法ある？ 4億円横領、ドタバタ離婚、一般人誤爆、離婚成立前の熱愛…韓国女優に冷たい目 | RBB TODAY

ここから復活する方法はあるのだろうか。

女優ファン・ジョンウムが、約1年ぶりにカメラの前に戻ってきた。しかし彼女に向けられた世間の視線は、決して温かいものばかりではない。

【写真】ファン・ジョンウム、整形疑惑が浮上した1枚

ファン・ジョンウムは5月19日、自身のYouTubeチャンネルに「久しぶりにご挨拶します。1年ぶりに伝えるこれまでの話」という趣旨の動画を投稿した。

動画の中で彼女は、「大きなことがあったじゃないですか。それを収拾するのに慌ただしく過ごした」とし、「1年が1カ月のようだった」と振り返った。

さらに、広告を撮影した直後に騒動が起き、違約金はすべて支払ったと説明。「私のせいで被害を受けた方々が出ないよう、最善を尽くして責任を取ろうと努力した」と語った。

そして今後については、一人親家庭や息子を育てる母親たちの友人になり、慰めになる存在になりたいとしたうえで、「始めるからには、韓国最高のユーチューバーになる」と意気込みを見せた。

最大の壁は「43億ウォン横領」

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンウム

だが、その前向きな宣言とは裏腹に、世論は冷ややかだ。

ネット上では「イメージ洗浄ではないか」「自粛期間が短すぎる」「横領という重い犯罪が、いつからこんなに軽く扱われるようになったのか」といった批判が相次いでいる。

ファン・ジョンウム自身も、そうした視線を意識していた。動画では「なぜ出てくるのか、見たくないと思う方も当然いると思う。すべて受け入れ、私が許しを請わなければならない」と語っている。

それでも、彼女の復帰が簡単に受け入れられないのには理由がある。

まず、ファン・ジョンウムのイメージを大きく揺るがしたのは、43億ウォン（約4億5000万円）台の横領事件だ。

彼女は、自身が実質的に所有していた芸能事務所の資金を横領したとして起訴された。報道によると、2022年に会社名義で借り入れた資金の一部を自身の個人口座に移し、暗号資産投資などに使ったとされる。

裁判でファン・ジョンウム側は起訴事実を認め、被害額の返済に努めるとした。2025年10月、懲役2年、執行猶予4年が確定している。

本人は過去のコメントで、問題となった会社は自分が100％株式を保有し、他に所属芸能人はいなかったと説明していた。収益も自身の芸能活動によるものだったため、会社資金と個人資金の線引きが甘くなったという趣旨の釈明もしている。

それでも会社資金を私的に動かした事実は重い。

ファン・ジョンウムが「責任を取ろうと努力した」と語っても、世間が簡単に納得しないのは、この問題が単なる私生活の騒動ではなく、刑事事件だったからだ。

離婚危機、復縁、第2子出産、そして離婚成立

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンウム

私生活でも、ファン・ジョンウムの名前は何度も話題になってきた。

彼女は2016年、元プロゴルファーで実業家のイ・ヨンドン氏と結婚し、2017年に長男を出産した。ところが2020年9月には離婚調停を申請したことが明らかになり、夫婦関係の危機が報じられた。

一度は破局に向かったように見えた2人だが、その後、関係修復に至る。2021年7月には第2子妊娠を発表し、2022年3月には次男を出産。離婚危機を乗り越え、家庭を守ったかに見えた。

ところが2024年2月、再び離婚訴訟に入ったことが報じられた。そして2025年5月26日、当時の所属事務所Y.ONEエンターテインメントは、家庭裁判所の調停決定が確定し、離婚が正式に成立したと発表した。

一度は離婚寸前まで行き、復縁し、2人目を授かり、それでも最終的には離婚に至った。ファン・ジョンウムの私生活は、長く韓国メディアの注目を集めてきた。

それだけなら、夫婦の問題として同情の余地もあったかもしれない。しかし、その過程で彼女は別の騒動も起こしている。

離婚訴訟中、ファン・ジョンウムはまったく関係のない一般女性を、夫の不倫相手だと誤解し、SNSで批判してしまったのだ。「醜女」などの表現を使ったことも問題視された。

後にその女性とは面識もなく、夫の不倫相手でもなかったことが判明。ファン・ジョンウムは謝罪し、被害を受けた女性が提起した名誉毀損の告訴も取り下げられた。

とはいえ、一般人を巻き込んだこの騒動は、彼女のイメージに大きな傷を残した。

さらに2024年夏には、離婚訴訟中にもかかわらず、年下のプロバスケットボール選手キム・ジョンギュとの交際を認めたことも話題になった。当初は「互いに好感を持って慎重に知っていく段階」とされたが、交際報道から約2週間で破局。犯罪や不祥事ではないものの、世間には「また私生活が騒がしい」という印象を与えた。

（写真提供＝OSEN）キム・ジョンギュ

その後も、彼女の周囲では悪材料が続いた。

横領事件後には、彼女が代表を務める1人企画会社が未登録状態だったことが明らかに。後に登録手続きを進め、「すべて自分の未熟さから始まった」と謝罪したが、会社資金をめぐる事件の直後だっただけに、管理の甘さを指摘する声は避けられなかった。

今年初めには、子どもたちが使っていたおもちゃを無料で譲ろうとしたことまで、思わぬ批判を浴びた。善意の行動だったはずが、置き方や見せ方をめぐって「雑だ」と指摘され、賛否を呼んだ。

ひとつひとつを見れば、すべてが同じ重さの問題ではない。横領事件と、離婚や短期交際、無料譲渡の炎上を同列に語ることはできないだろう。それでも世間の印象としては「問題が続いている人」という見え方になってしまった。

ここが、ファン・ジョンウムの復帰を難しくしている。

なぜ復帰がここまで険しいのか

ファン・ジョンウムは、かつて多くの人に愛された女優だった。

2001年にガールズグループSugarのメンバーとしてデビューし、2004年のグループ脱退後は女優として活動。『私の心が聞こえる？』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などで高い人気を得て、明るく親しみやすいイメージも強かった。

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンウム

演技力とスター性があったことは間違いない。だからこそ、現在の転落感は大きい。

横領事件は法的な信頼を傷つけた。一般女性を不倫相手と誤解して攻撃した騒動は、道徳的な信頼を傷つけた。離婚をめぐる長い騒動や短期交際報道は、私生活のイメージを騒がしくした。そこに「自粛期間が短すぎる」という反発が重なっている。

ファン・ジョンウムはYouTubeで、今後は一人親家庭や子育て中の母親たちに寄り添いたいと語った。2人の息子を見ながら耐えたとも明かした。

その言葉に共感する人もいるだろう。実際、動画には「また見られてうれしい」「頑張ってほしい」といった応援コメントも寄せられている。

だが一方で、横領事件の重さを考えれば、個人の不幸や母親としての苦労を前面に出すことに違和感を覚える人もいる。復帰には、本人の事情だけではなく、視聴者がそれを受け入れる時間も必要だ。

ファン・ジョンウムは「最高のユーチューバーになる」と宣言したが、今の彼女に必要なのは、明るい再出発の言葉だけではない。失った信頼を、どれだけ時間をかけて取り戻せるか。そこが問われている。

43億ウォン横領、離婚、一般女性への誤認批判、短期交際、事務所運営をめぐる問題。積み重なった悪材料を考えれば、ここから世論を反転させるのは簡単ではない。

もしファン・ジョンウムが再び女優として歓迎される日が来るなら、それは単なる復帰ではなく、“奇跡”に近いものになるのかもしれない。

◇ファン・ジョンウム プロフィール

1984年12月25日生まれ。2001年にガールズグループSugarでデビュー。2004年に脱退した翌年、ドラマ『ルル姫』で女優活動を開始。『明日に向かってハイキック』『私の心が聞こえる？』『ゴールデンタイム』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などの作品で演技力と人気を証明。2020年の『サンガプ屋台』『あいつがそいつだ』では主演。2016年に元プロゴルファーと結婚し、2児の母となるが、2025年5月に離婚が成立した。

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