K-POP歌手初の快挙！BLACKPINK・リサ、ラスベガスでレジデンシー公演開催と現地報道 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、リサがK-POP歌手として初めてアメリカ・ラスベガスでレジデンシー公演を開催する。

3月30日（現地時間）、アメリカのメディア『バラエティ』は、リサが来る11月13～14日、27～28日にラスベガスのシーザーズ・パレス・コロシアムで、レジデンシー公演「Viva La Lisa」を開催すると報じた。

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レジデンシー公演とは、特定の場所で長期にわたり複数回の公演を行うことを指す。これにより、リサはラスベガスでレジデンシー公演を開催する初のK-POPアーティストとなった。

（写真提供＝OSEN）リサ

今回の公演は、2025年のリサの1stソロフルアルバム『Alter Ego』のリリースやBLACKPINKのツアー、BLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』のリリースに続く活動だ。

なお、リサはNetflixのアクションブロックバスター映画『タイゴー』（原題）への出演を確定させた。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

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