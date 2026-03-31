離婚した“18歳下元夫”と復縁説浮上の韓国女優、ウナギ料理で内助「元夫、頑張れ～」 | RBB TODAY

女優ハム・ソウォンが、離婚した18歳年下の元夫への変わらぬ愛情を見せた。

最近、ハム・ソウォンは自身のSNSを通じて「週末は元夫が来る日～元夫、頑張れ～うなぎ！」というコメントとともに動画を公開した。

【写真】ハム・ソウォン、離婚後も元夫と肉体接触

公開された映像には、中国出身の元夫ジンファのために、自らうなぎ料理を準備する様子が収められている。

（画像＝ハム・ソウォンSNS）

なお、ハム・ソウォンは2018年、18歳年下のジンファと結婚し娘を出産したが、2022年に離婚を発表。その後も共同で子育てを続けながら関係を維持しており、最近では復縁の可能性にも言及して注目を集めた。

ただし、ハム・ソウォンは最近、韓国MBNのバラエティ番組『気分爽快ショー・トンチミ』に出演してジンファとの復縁を悩んでいる近況を明かしたものの、双方の親から反対されている状況にあることも伝えている。

（記事提供＝OSEN）

◇ハム・ソウォン プロフィール

1976年6月5日生まれ。1995年の映画『ヘア・ドレッサー』でデビュー。女優活動のほか、歌手として曲も発表している。2018年に18歳下の中国人ジンファと結婚し、バラエティ番組『妻の味』（原題）で日常を公開したことでセレブ夫婦として愛された。しかし番組で紹介された義実家の別荘が宿泊施設だという疑惑、広州の新居が短期のレンタルハウスだとして“やらせ”疑惑が浮上。これを認めて番組から降板すると、以降はお騒がせタレントとしてのイメージが強い。2024年8月、2022年にジンファと離婚していたことを公表。

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