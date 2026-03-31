サンマルクカフェ、創業以来初のモーニング・ランチセット刷新！4月3日より販売 | RBB TODAY

サンマルクカフェの新モーニングセット「あさマルクカフェ」と新ランチセット「ひるマルクカフェ」を4月3日より全国の店舗で販売する。

今回、創業以来初となるモーニング・ランチセットの刷新を実施した。より日常的に利用しやすい390円から利用できる「あさマルクカフェ」と、550円から利用できる「ひるマルクカフェ」を全国展開する。

新モーニングセット「あさマルクカフェ」

新モーニングセット「あさマルクカフェ」では全6セットを販売。最大の目玉は全店舗390円で提供する「THE クロワッサンセット」だ。人気商品「チョコクロ」で使用するクロワッサン生地を使った「THE クロワッサン」にコーヒーまたは紅茶がついたセットメニューとなっている。

そのほか、490円からの「焼きたてパンセット」、570円の「THE ホットドッグセット」、670円からの「サンドイッチセット」、700円の「フレンチトースト メープルソース添えセット」、770円からの「ホットサンドセット」をラインアップ。

新ランチセット「ひるマルクカフェ」では全5セットを販売。全店舗550円で提供する「バジル香るベーコンピザトーストセット」をはじめ、620円からの「THE ホットドッグセット」、720円からの「サンドイッチセット」、750円の「フレンチトースト メープルソース添えセット」、820円からの「ホットサンドセット」を用意。

新ランチセット「ひるマルクカフェ」

また「ひるマルクカフェ」全セットに対し、プラス200円でチョコクロを追加できる。なお、空港内店舗など一部販売のない店舗もある。各店舗のメニュー内容・価格については公式サイト内店舗ページで確認できる。