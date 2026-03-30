さいたまスーパーアリーナの愛称が「GMOアリーナさいたま」に決定！4月1日から変更 | RBB TODAY

GMOインターネットグループは30日、埼玉県および株式会社さいたまアリーナとバリューアップ・ネーミングライツパートナー契約を締結。これにより、さいたまスーパーアリーナの愛称が、4月1日から「GMOアリーナさいたま」に変更される。契約期間は2026年4月1日から2032年3月31日までの6年間。命名権料は2026年度が5000万円、2027年度以降は年間5億5000万円となる。

具体的な施策として、館内各所にGMOフィナンシャルゲートの決済端末を設置し、包括的なキャッシュレス決済環境を構築する。あわせて、GMOインターネットのインフラ事業のノウハウを活かし、館内主要エリアに高速Wi-Fi環境を整備するなど、デジタルインフラを大幅に強化。さらに、けやきひろば等でのイベント協力を通じたエリア一体のにぎわい創出や、大規模災害発生時に通信回線を無料開放する防災拠点機能の強化など、地域社会への貢献にも取り組んでいく。

同施設は2026年1月から2027年3月末まで大規模改修のため休館し、2027年4月に「GMOアリーナさいたま」としてリニューアルオープンする。そのこけら落としとして、同年4月3日および4日に大規模音楽フェスティバル「GMO SONIC 2027」が開催されることも決定している。