内村光良、今田美桜、天海祐希が乾杯！目黒蓮はカナダから生中継で“内村の言葉”を明かす | RBB TODAY

キリンビール晴れ風「新しくなる」発表会が30日、都内にて開催され、CMキャストの内村光良、天海祐希、今田美桜が会場に登場。目黒蓮（Snow Man）は、撮影の合間を縫ってカナダから生中継で巨大スクリーンでの参加となり、「僕がでかすぎて気まずい感じがあるのですが…。すみません、こんな形で。いっぱい笑ってください」とコメントして会場を盛り上げた。

今田美桜、内村光良、天海祐希、目黒蓮【撮影：小宮山あきの】

このたび4人がCMキャラクターを務める「晴れ風」は、ブランド初のフルリニューアルを実施。会場では4人が新しくなった「晴れ風」を初めて飲んだ時のファーストリアクションを収録した新CMがお披露目された。

新CMについて、内村は「最初の一口のリアクションが出川風に言うと“リアルガチ”のリアクションなので、ダイレクトに伝わったんじゃないかなと思います」とコメント。今田は「味をしっかり伝えられるかなと緊張していたのですが、こんなにも違うのかと驚きました。それがリアルに出ていると思います」と笑顔で撮影を振り返った。

今田美桜【撮影：小宮山あきの】

天海祐希【撮影：小宮山あきの】

CM内で思わずほろりと涙してしまった目黒は、その思いを聞かれると「今までCM撮影で作り手の皆さんの裏のお話を聞きに行ったりしていたので、飲んだ瞬間にそういうものが一緒に蘇って、味も素晴らしくて、気づいたら（涙が）出ていました」と胸の内を明かした。

さらに4人は天海の音頭で「晴れ風」で乾杯すると「美味しい～」と味わい深い表情に。今田は「香りもいいですし、よりさわやかにコクが出ています」といい、天海も「ものすごい挑戦ですよね。ぜひ変化を楽しんでいただきたい」と笑顔でアピールした。

今田美桜、内村光良、天海祐希、目黒蓮【撮影：小宮山あきの】

今田美桜、内村光良、天海祐希、目黒蓮【撮影：小宮山あきの】

今田美桜、内村光良【撮影：小宮山あきの】

同商品の挑戦にちなみ、現在カナダで新たな挑戦を続けている目黒は近況を聞かれると「毎日が刺激的で不安もありながらも、思い切って戦っています。カナダに来る前と後に内村さんから『You can do it！』というメールをいただいて頑張れています」と明かすと、内村は「『イッテQ』でよく使っている言葉です」と告白。

対する内村も現在「ラジオ英会話」に挑戦しているといい、「知ってる英語が『You Can Do It！』しかなかったものですから。最近覚えたのが『Can I have a break?』休憩していいですか？です。これは『イッテQ』のロケで使えるので。今はこの2つを習得して挑戦を頑張っています」と話し、会場を沸かせた。

今田美桜、内村光良、天海祐希、目黒蓮【撮影：小宮山あきの】

今田は「このお仕事は毎日が挑戦です。私はこの1年は新しいことにチャレンジする年ですごく刺激的でしたし、成長できているといいなと思います」と声を弾ませた。

さらに、4人がお題に合わせて同商品の魅力をアピールする“大喜利タイム”も。「新しくなる晴れ風のおいしさをポーズで伝えて」「晴れ風の魅力をミュージカル風の一言で表現して」などのお題にチャレンジした4人は「怖すぎますね～」「イベントのハードルが上がってる！」などとコメントして、会場を盛り上げた。

天海祐希【撮影：小宮山あきの】