“JYPの性教育”は「肝心なことが全部抜けていた」出身者の爆弾発言にスタジオ大盛り上がり | RBB TODAY

歌手のチョン・ソミが、練習生時代に受けたJYPエンターテインメントの“独特な教育”について明かして話題だ。

韓国SBSのバラエティ番組『いや、でもマジで！』はこのほど、チョン・ソミとEXOのカイが出演した回の先行映像を公開した。

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お笑い芸人のイ・スジが「JYPは練習生の教育項目が67項目にものぼるほど厳格だと聞いた」と切り出すと、JYP出身のチョン・ソミは「人間性に関する教育はもちろん、性教育、さらにはハッキング防止教育まで受けた」と答え、出演者たちを驚かせた。

特に、最も疑問を抱いた教育としては“性教育”を挙げたチョン・ソミ。「私はすでに家で完璧に性教育を受けていた状態だった。でも、JYPで教育を受けてみたら、肝心なことが全部抜けていた」と冗談めかして語り、現場で爆笑の渦を巻き起こした。「具体的に何が抜けていたのか」という質問には、戸惑いを見せつつも機転を利かせてその場を切り抜けた。

また現場では、大手事務所の自尊心をかけた“立地バトル”も勃発。SMエンターテインメント所属のカイが「かつてのJYP社屋は、ドーナツ屋の前のレストラン街の方にあった」と攻撃すると、チョン・ソミは「むしろ私たちの（JYP）方が清潭（チョンダム）交差点のメインに位置していて、SMの方が少し外れていた」と即座に反論するなど、一歩も譲らぬバトルが繰り広げられた。

（画像＝SBS）チョン・ソミ

続いてカイは「ご飯を食べに行くと、JYPの練習生たちが特有のリズムに乗りながら階段を下りてきたりした」とし、「それを見ると、僕たちも普通に歩いていたのに急にリズムを刻み始めて、気合で張り合っていた」という当時のエピソードを披露した。

なお、チョン・ソミが出演する『いや、でもマジで！』は、多様なテーマについて出演者たちが語るトークバラエティ番組で、先行公開映像から大きな話題を集めている。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

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