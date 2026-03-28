12分で痩せる？『太陽を抱く月』女優ハン・ガイン、美スタイル維持のダイエット法を公開 | RBB TODAY

女優ハン・ガインが、自身のダイエット法を公開した。

3月26日、ハン・ガインのYouTubeチャンネル「自由夫人ハン・ガイン」には、「45歳のハン・ガインが168cm／52kgを維持するために実践している、毎日12分のダイエットルーティン（＋ランニング前後の運動）」というタイトルの動画が公開された。

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自身が通うジムを訪れたハン・ガインは、「痩せなければならない季節が来た」とし、「みんなにも立ち上がって運動してほしくて、このコンテンツを用意した」と語った。

ハン・ガインは体重について、「普段はインボディや体重はあまり測らない。むしろタイトなパンツでチェックする」とし、「今は52kg。ドラマの撮影などで大変な時は50kgくらいまで落ちる」と明かした。

（画像＝「自由夫人ハン・ガイン」キャプチャ）

続いて、パーソナルトレーナーとともに運動を行い、“短期間で体重を戻す”ための12分トレーニングとして、腸腰筋・中殿筋・腹筋を鍛える方法を学んだ。彼女は「一人でやるよりも筋肉への刺激がしっかり入る」とし、「ランニング中に膝が痛かったが、フォームを直したことでずいぶん楽になった」と語った。

運動を終えたハン・ガインは、「このトレーニングを2セット繰り返せば十分な運動になって痩せると思う」とし、「もっと早く痩せたいなら、そのまま外に出て15～20分ほど走るのも良い」とアドバイスした。

◇ハン・ガイン プロフィール

1982年2月2日生まれ。慶煕大学観光経営学科卒業。2002年のドラマ『太陽の誘惑』でデビュー。映画『マルチュク青春通り』でヒロインを務め、韓国の“初恋のアイコン”に。2005年に俳優のヨン・ジョンフンと電撃結婚。23歳で人妻になってしまったことに、男性ファンの多くが嘆き悲しんだが、映画『建築学概論』とドラマ『太陽を抱く月』の2作で大ヒットを記録。数字を出せる女優というイメージも定着した。大韓整形外科学会が一般人と医療従事者290人を対象にした「美しい顔立ち」アンケート調査で、「鼻が美しい女優」1位にも輝いたことも。

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