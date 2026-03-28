アイドルらしからぬ“貫禄ボディ”…ナッティ、穴あきVネックから圧巻ボリューム「わあ！」「ゲキアツ」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、爆発的なプロポーションで魅了した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】“貫禄ボディ”ナッティ、穴あきVネックから圧巻ボリューム

公開された写真には、Vネックのタンクトップにホワイトのショートパンツを合わせたステージ衣装に身を包んだナッティの姿が収められている。タンクトップにはダメージ加工が施されており、“HIP”な雰囲気を放っている。

また、胸元が深く開いたVネックからは、あふれるボリューム感が際立ち、ファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「わあ！」「スタイル神がかってる」「ゲキアツ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースし、カムバックする予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

■【写真】ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”

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