元巨人投手の娘、結婚発表後初となる公の場に登場　体重を半分以下に落とした韓国美女インフルエンサー | RBB TODAY

「涙が出るほど感謝していて、申し訳なくも思うほどの男性です」

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、結婚発表後、初めて公の場に姿を現した。

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チェ・ジュンヒは3月26日、ソウルの東大門デザインプラザ（DDP）で開催された「ファッションコード 2026 F/W」に出席。同イベントは、2013年から年2回開催されているアジア最大規模のファッションカルチャーマーケットで、今回は韓国デザイナーズブランドの自立力強化や海外市場進出を支援する“スケールアップ”に重点が置かれている。

チェ・ジュンヒが公の場に姿を見せたのは、今年2月に結婚を発表して以降、初めてのこと。彼女は2月、11歳年上の一般男性との結婚を発表した。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジュンヒ

チェ・ジュンヒは当時、「“お母さんに会いたい”と言うたびに、どこにいても、すぐに駆けつけてくれる人。涙が出るほど感謝していて、申し訳なくも思うほどの男性です」と婚約者を紹介した。

関係者によると、婚約者は誰よりも温かく誠実な性格の持ち主で、チェ・ジュンヒが健康問題や世間の視線に苦しんでいた時も、常に黙ってそばで支えてきたという。

一方で、11歳年上の婚約者と約5年前から交際していたことについて、一部では未成年時代からの交際ではないかという疑惑も浮上した。

これについてチェ・ジュンヒは「交際期間も事実と異なり、まるで私が単独インタビューをしたかのように書かれた刺激的な記事を見て、正直とてもつらかった。今回のことで少し心が揺れましたが、それでも私は愛を選び、幸せになることにしました」と心境を明かしていた。

チェ・ジュンヒは自己免疫疾患である全身性エリテマトーデスの闘病中、ステロイドの副作用で体重が96kgまで増加したが、食事管理と運動によって40kg台まで減量することに成功したことでも知られている。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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