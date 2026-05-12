BTSが動けば都市が麻痺する…メキシコ公演に15万人のファン集結！約170億円の経済効果を創出 | RBB TODAY

BTSが、メキシコシティを“紫色の光”で染め上げた。

10年ぶりの帰還に会場内外は文字通り「祝祭の場」と化し、BTSが創出した経済的波及効果は想像を絶するものだった。

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BTSは5月7日・9日・10日（現地時間）の3日間、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MEXICO CITY」を開催。約15万人の観客と熱い時間を共にした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

今回の公演は、2015年以来約10年10か月ぶりに実現したメキシコでの完全体単独コンサートで、チケット販売開始と同時に3公演すべてが完売するという驚異的な人気を見せた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

BTSは唯一無二のライブパフォーマンスと一糸乱れぬダンスで現地ファンを魅了。特に『Airplane pt.2』のステージで「We goin’ from Mexico City」という歌詞が響き渡ると、会場は割れんばかりの大歓声に包まれた。メンバーたちが即興で選曲したこの楽曲は、現地のファンにとって忘れられないプレゼントとなった。

また、現地の文化を取り入れた細やかな演出も光った。『Aliens』のステージでは、メキシコの伝統プロレス「ルチャ・リブレ」のマスクを被ったダンサーたちが登場して会場を盛り上げたり、メンバーのVが『IDOL』のパフォーマンス中にメキシコのスナック「バンデリヤ」を楽しむ姿はSNSを通じてリアルタイムで拡散されたりと、世界中のARMY（ファンダム名）から爆発的な反応を引き出した。

熱気は会場だけにとどまらず、都市全体へと広がった。現地当局によると、チケットを入手できなかった約3万5千人のファンが会場周辺に集まり、近隣の道路が一時封鎖される事態となった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

これについて米ロサンゼルス・タイムズは「ボーイズグループが国際外交の関心事として浮上するのは極めて異例だ」とし、メキシコ大統領による公式招待や100万人以上が殺到したチケット争奪戦に注目した。BTSの行動が単なる公演を超えて、一つの文化現象であり外交的な一大ムーブメントであることを証明した。

メキシコシティ商工会議所は、今回の公演による経済効果が、チケット販売、宿泊、観光消費などを合わせて約1億750万ドル（170億円）に達すると推算した。宿泊部門だけでも約246億ウォン（約26億円）の売上が発生するなど、地域経済の活性化に大きく貢献し、“BTSノミクス”の威厳を証明した。

BTSは「皆さん本当に最高だった。ソカロ広場から続いた熱気を忘れません」とスペイン語で心からの感謝を伝えた。

メキシコシティ公演を成功裏に終えたBTSは、5月16日・17日・19日に米スタンフォード・スタジアムでツアーの熱気を繋いでいく予定だ。すでにサンタクララバレー交通局（VTA）がコンサート観客のための特別バス路線の運行計画を発表するなど、BTSの足取りに合わせて都市インフラまでが動き出している。

（記事提供＝OSEN）

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