BTS・J-HOPE、ルイ・ヴィトンとのコラボスニーカー公開！独自のスタイルを「存分に楽しんで」 | RBB TODAY

BTSのJ-HOPEが、世界的ファッションハウス「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」とのコラボレーションを通じて、独自の美学を再び証明した。

3月25日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、クリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスと共に制作した『LVバターソフトスニーカー』の写真を公開した。

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写真の公開と共にJ-HOPEは、「コラボレーションの過程で自分だけのスタイルをより深く発見していくことは、常に胸が高鳴る経験だ」とコメントを残した。

今回公開されたスニーカーは、単なる既存モデルの再解釈にとどまらず、J-HOPEというアーティストが持つ独自のストーリーをデザインの随所に織り込んでいる。

カラーパレットは、J-HOPE特有の明るくポジティブなエネルギーを視覚化したローズピンクとホワイトが基調。靴紐の先端には、彼の活動名にちなんだ「Your, My Hope」というフレーズが刻まれており、ファンとの絆を象徴している。

（写真＝J-HOPE Instagram）

今回のコラボアイテムは、今年4月からスタートするワールドツアー『BTS WORLD TOUR ARIRANG』のステージに立つJ-HOPEのために特別に製作されたシューズからインスピレーションを得て誕生した。激しいパフォーマンスをこなすアーティストの特性を考慮し、トラックランニングシューズのような柔軟な機能性をベースに設計されている。

J-HOPEは今回のコラボレーションについて「特別な機会をくれたルイ・ヴィトンと、素晴らしい作品を作ってくれたファレル、ティボに感謝します」と語り、「僕自身のスタイルで仕上げたこの作品を存分に楽しんでほしい」とコメントした。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

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