“サマークイーン”奪還へ！fromis_9、約3年ぶりフルアルバムで7月カムバック決定 | RBB TODAY

ガールズグループfromis_9が、この夏“サマークイーン”の座を狙う。

5月12日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材により、fromis_9が7月にカムバックすることが明らかになった。

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所属事務所ASNDは、「fromis_9が7月にフルアルバムでカムバックする。久しぶりのフルアルバムとなるだけに、完成度の高い作品を届けるため全力を注いでいる。fromis_9ならではのエネルギーとカラーを込めた新譜に期待してほしい」と伝えた。

fromis_9と“夏”の相性は抜群だ。2022年6月27日にリリースしたEPアルバム『from our Memento Box』のタイトル曲『Stay This Way』では、韓国地上波の音楽番組で初の1位を獲得するなど、音楽番組5冠を達成した。

（写真提供＝ASND）

さらに、2024年8月12日にリリースしたシングル『Supersonic』の同名タイトル曲でも、音楽番組4冠を記録した。

また、所属事務所移籍および5人体制再編後、初めて発表したEPアルバム『From Our 20’s』のタイトル曲『LIKE YOU BETTER』も、音楽番組1位に加え、Melon「TOP100」チャート上位圏に3週連続でランクインするなど、底力を見せつけ、fromis_9と“夏”の強い結びつきを証明した。

活躍は夏だけにとどまらない。fromis_9は昨年12月にリリースしたリメイクシングル『White Memories』で、Melon「TOP100」チャート5位を記録し、自身最高順位タイ記録を達成した。

さらに、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』で1位を獲得し、SBS『人気歌謡』では週間ホットステージ1位にも輝いた。

（写真提供＝ASND）

このように音楽界で確かな成果を残しているfromis_9は、3年ぶりとなるフルアルバムでカムバックする。

さまざまなアルバムや活動を通じて独自の音楽カラーと存在感を示してきたfromis_9が、2026年の夏にどのような成果を見せるのか注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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