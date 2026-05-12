カズハが衝撃ショートカットに！LE SSERAFIM、新ALの第1弾ビジュアルコンセプト公開 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが、衝撃的なビジュアルで世界中のファンを驚かせた。

LE SSERAFIMは5月12日、グループ公式SNSを通じて、2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1の第1弾ビジュアルコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。

【写真】カズハの衝撃ショートカット

公開された映像は、まるで19世紀のクラシックホラー映画を見ているかのようなミザンセーヌで視線を圧倒する。

クラシカルな衣装をまとった5人のメンバーは、不気味な雰囲気が漂う森の中で、正体不明の巨大な手に追われながら奇妙な空気感を演出した。

特に今回のコンセプトの核心は、人間の内面にある恐怖や欠乏感を“クリーチャー”のイメージとして視覚化した点にある。頭に刺さった金属装飾、鋭い爪、オッドアイなど、従来のアイドル像を打ち破る姿は、古典小説『フランケンシュタイン』を思わせる。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）

LE SSERAFIMは、こうした“怪物”のような姿を隠すことなく堂々とさらけ出し、似た傷を抱えたメンバー同士の強い絆を表現した。

メンバーそれぞれの変身も“歴代級”だ。最も注目を集めたのは、デビュー後初めて大胆なショートカットに挑戦したカズハ。エレガントなイメージの象徴だった彼女の変身に、ファンから熱い反応が寄せられている。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）上からカズハ、チェウォン、ユンジン

宮脇咲良は、神秘的なレッドとブルーが共存するオッドアイメイクで幻想的な雰囲気を演出。チェウォンは長いブロンドヘアと不気味な手のメイクで強烈なコントラストを見せた。

ユンジンは鋭い爪で大胆な魅力を放ち、末っ子のウンチェは顔のあちこちに施された傷メイクでコンセプトの完成度を高めた。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）上から宮脇咲良、ウンチェ

LE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1は、恐怖に向き合いながら前へ進もうとする意志を込めた作品だ。タイトル曲『BOOMPALA』を含む全11曲が収録され、特にメンバー全員が楽曲制作に参加し、クレジットに名を連ねている点でも期待を集めている。

デビュー当初から“堂々とした姿”を武器に独自のストーリーを築いてきたLE SSERAFIMが、今回はどのような音楽的変身でリスナーを魅了するのか、注目が集まっている。

なお、LE SSERAFIMの2ndフルアルバムは、5月22日13時に全世界同時リリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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