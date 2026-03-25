【デスクツアー】「疲労ゼロ」で単価2万円を実現！60歳・脊髄損傷の動画編集者が構築した最強コックピット | RBB TODAY

「動画編集は若い人の仕事」「意外と体力勝負だから健康でないと無理」といった固定観念を持っている人がいるかもしれない。今回紹介するのは、60歳から動画編集を始め、脊髄損傷というハンディキャップを抱えながらも、単価2万円の案件を「疲労ゼロ」でこなし続けるプロ編集者・hygge edit（ヒュッゲ）さんのデスク環境だ。

「長時間の座り作業は、脊髄損傷の私にとって褥瘡という絶対に避けなければならないリスクとの戦い」と語る彼が構築したのは、医療用クッションから高速処理のマシン、プロ仕様のマイク環境まで、あらゆる疲労を物理的に排除する「命を守るコックピットだった。

健康リスクと向き合いながらも圧倒的なクオリティとスピードを維持する秘訣とは？

環境作りの第一歩は「パソコン」ではなく「座る環境」

多くの人がデスク環境を整える際、まず高性能なPCやモニターに目が行きがちだ。しかし、ヒュッゲさんが最優先したのは「座る環境」だった。

「私が愛用しているのは『ROHOクッション』という医療用クッション。普通のクッションとは体圧の分散力が全く違います」

ROHOクッションは、医療現場で褥瘡予防に使われる特殊なエアセルクッション。脊髄損傷者にとって、同じ姿勢での長時間作業は褥瘡に直結する命に関わるリスクとなってしまうからこそ、ここに妥協はできないとヒュッゲさんは強調する。



医療用としても使われるROHOクッション。体圧分散力が段違いだという（C）hygge edit（ヒュッゲ）

60分に1回の強制休憩が「疲労ゼロ」の秘訣

座る環境と並んで重要なのが、時間管理だ。ヒュッゲさんはデスクに「ポモドーロタイマー」を置き、60分に1回必ず除圧をするというルールを徹底している。

ヒュッゲさんによると、「タイマーが鳴ったら作業の途中でも必ず手を止める」とのこと。60分に1回、強制的に腰を上げることで身体の圧力を取り除いているそうで、これが「結果的に何時間でも疲れ知らずで編集を続けられる最大の秘訣」と語っている。

なお、使用しているのはキューブ型のシンプルなタイマー。デスクの手前に置き、常に視界に入る位置に配置することで「強制的な休憩の仕組み」を作り上げている。

60分に1回必ず休憩。強制的な仕組み化が疲労ゼロの鍵（C）hygge edit (ヒュッゲ)

ロジクール「MX Keys S」「MX Master 3S」——手首と指先の疲労を完全にゼロにするデバイス

座る環境と時間管理を整えたら、次は実際に手と目を動かすインターフェースだ。ヒュッゲさんが愛用しているのは、ロジクールのキーボード「MX Keys S」と、「MX Master 3S」というマウス、そしてHyperXの「Wrist Rest」というリストレストで手首を守っているとのこと。

並べると非常にスタイリッシュだが、ヒュッゲさんは「見た目がかっこいいから買ったわけではありません」とのこと。「人間工学に基づいた絶妙な角度とフィット感が、手首や指先の疲労を完全にゼロにしてくれるからです」と明かしていた。

動画編集において、カット作業やタイムライン操作で酷使されるのが手首と指先。疲労が溜まればスピードが落ち、自分の時給が下がる。だからこそ、このデバイスは「高い買い物」ではなく「単価2万円のクオリティとスピードを維持するための必要不可欠なビジネスツール」なのだとヒュッゲさんは語る。



人間工学デザインで疲労ゼロを実現するロジクールのMXシリーズ（C）hygge edit(ヒュッゲ)

ERGOTRON「モニターアーム」＋Xiaomi「モニターライト」で目と首の疲労を排除

さらに絶対に妥協してはいけないもう一つの要素が、目と首の疲労対策だ。ヒュッゲさんは27インチのデュアルモニターをERGOTRONのモニターアーム（LX デスクマウントアーム）で支えている。

アームを使う最大の理由は、「自分のその日の姿勢に合わせてミリ単位で高さを調節できること」だそう。

さらに、Xiaomiが出しているモニターライト「Xiaomi Mijia モニターライト」を上部に設置することで、画面の反射を抑え、何時間画面を見つめても目が疲れない環境を実現している。



ERGOTRONのアームで高さを自在に調節（C）hygge edit (ヒュッゲ)

M4 Pro「MacBook Pro」＋M2「Mac mini」——待ち時間ゼロのコックピット心臓部

また、このコックピットの心臓部が、圧倒的な処理能力を誇るマシン構成だ。メインマシンとしてM4 Proチップ搭載の「MacBook Pro」、サブ機としてM2の「Mac mini」を置き、Thunderboltケーブルで直結。

さらにデータ保存には超高速なThunderbolt 4対応の外付けSSD、通信環境はNTT光の高速回線を引いているそう。

動画編集で一番ストレスが溜まるのは、「パソコンの処理やデータ転送を待っている時間」だそう。

確かに、重いデータの書き出しのせいで画面がフリーズしたり納品データのアップロードに待ち時間が発生すると、そのまま時給を削ることになり、疲労とイライラが募る。

初期投資は確かに高額だが、スピードと単価を上げれば確実に回収できる「生きた投資」だとヒュッゲさんは断言する。

なお、ハイスペックマシンを揃えてもどうしても発生してしまう数分間の待ち時間にはルービックキューブや、手に届く位置に配置しているエレキギターでリフレッシュしているとのことだった。

M4 ProとM2のデュアル構成（C）hygge edit (ヒュッゲ)

体と心を守る環境作りが、プロとしての持続可能性を生む

動画編集は確かに体力勝負だ。しかし、環境次第でその常識は変えられる。60歳からのスタート、ハンディキャップというハードルを乗り越えて圧倒的なクオリティを出し続けるヒュッゲさんの姿は、年齢や健康状態に関係なく、工夫と投資次第で誰もがプロとして活躍できる可能性を示している。

在宅ワークや動画編集を始めたい方、日々の編集疲れに悩んでいる方は、まず「座る環境」と「疲労を排除するデバイス」から見直してみてはいかがだろうか。

