「写真集ビジネスすごい」「全部自分の取り分」重盛さと美、完全自費出版の写真集で大儲け？ | RBB TODAY

3月21日放送の「痛快！明石家電視台」（MBSテレビ）で、タレントの重盛さと美が完全自費出版の写真集で大きな収入があったことを明かした。

この日のゲストはAKB48の元人気メンバーで女優の前田敦子。番組では前田の14年ぶりの写真集についての話題になり、自分1人で出版社と打ち合わせて出版したことを明かした。

一方、出演者の重盛も2024年10月に自費出版で写真集を出しており、「私もフリーで出したので」と説明。「全部自分の取り分！ 全部！」と明かし、スタジオには爆笑が起こっていた。

重盛は現在事務所に所属しているが、「社長に『20周年の記念に写真集出したい』って言ったら『絶対売れないからダメ。出資しない』って言われて、『作りたいなら自分でお金払って売り上げも自分でもらったら？』って言われた」と告白。その言葉でやる気に火が付き、ハードカバーで何千万円もかけて個人で写真集を作ったという。

結果、重盛は「（売上が）もう何倍も入ってきました！」とにやけ顔。「写真集ビジネスすごいです！」と笑顔で明かしていた。

また、写真集は出版社も入れない完全な個人出版だったため、本屋には置かずにネットのみの注文にしたとのこと。「発送は、お母さんとお母さんの友だち3人。もう大変でした」と話していた。

なお、写真のカラーも全部自分で指示を出したといい、「あえて肛門の赤みを残したりとか……」と言い出し、スタジオは騒然。「肛門は見せたらアカン！」というツッコミが入ったが、重盛は「フリーでやってるから」とあっけらかんとしていた。

