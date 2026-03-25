「危険です」TWICE・ツウィ、“胸元エアポケット”に視線集中！ギャップ満点な姿にファン悶絶 | RBB TODAY

TWICEのツウィが、“ギャップ”でファンを魅了した。

ツウィは3月23日、自身のインスタグラムを更新し、コンサートの準備過程や控室の様子を収めた写真を複数公開した。

【写真】ツウィ、“胸元エアポケット”

公開された写真でツウィは、ステージ衣装に身を包み、華やかなビジュアルを披露している。胸元が大きく開いたトップスにミニ丈のボトムスを着こなし、抜群のスタイルを見せつけた。また、おどけた表情を見せるなど、普段のクールな雰囲気とのギャップでファンを魅了した。

一方で、別の写真では練習着のような姿でナチュラルな魅力も披露。タイトなトップスからは意外なボリューム感が際立ち、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「かわいい」「最高！」「これは危険です」「言葉を失う美しさ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で3月20日～22日には台湾・台北で公演が開催された。今後、4月25日・26日・28日には、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で公演を行う予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

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