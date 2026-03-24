 あまつまりな、セクシーすぎる衣装でボディライン披露！最新写真集未収録の珠玉カットを公開 | RBB TODAY
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あまつまりな、セクシーすぎる衣装でボディライン披露！最新写真集未収録の珠玉カットを公開

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あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
  • あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
  • 「週刊FLASH」3月24日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　24日発売の『FLASH』（光文社）最新号の表紙と巻頭を、2.5次元モデルとして活躍するあまつまりなが飾っている。

「週刊FLASH」3月24日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　同誌には、3月に発売された写真集『AS IF』に未収録となった、ふんわりとした美しいボディを捉えたアザーカットが掲載されている。同作の撮影についてあまつまりなは、「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」とコメントを寄せている。　

　なお、あまつまりなの写真集本編に納めきれなかったアザーカットがデジタル写真集『あまつまりな AS IF AFFECTION』（仮）『あまつまりな AS IF TEMPTATION』（仮）として4月に2冊同時発売される。


2.5次元モデル・あまつまりな、“美くびれ”ビキニで大人の魅力！5th写真集より先行カット公開 | RBB TODAY
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あまつまりなが最新写真集の先行カットを公開、妖しさや奇妙さを加えた新境地を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/28/242994.html続きを読む »

2.5次元モデルのあまつまりな、曲線美際立つ大胆ショット公開 | RBB TODAY
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あまつまりながインスタで大胆なビジュアルを公開し、曲線美やセクシー衣装が話題に。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/13/243855.html続きを読む »

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