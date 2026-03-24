あまつまりな、セクシーすぎる衣装でボディライン披露！最新写真集未収録の珠玉カットを公開 | RBB TODAY

24日発売の『FLASH』（光文社）最新号の表紙と巻頭を、2.5次元モデルとして活躍するあまつまりなが飾っている。

「週刊FLASH」3月24日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

同誌には、3月に発売された写真集『AS IF』に未収録となった、ふんわりとした美しいボディを捉えたアザーカットが掲載されている。同作の撮影についてあまつまりなは、「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」とコメントを寄せている。

なお、あまつまりなの写真集本編に納めきれなかったアザーカットがデジタル写真集『あまつまりな AS IF AFFECTION』（仮）『あまつまりな AS IF TEMPTATION』（仮）として4月に2冊同時発売される。