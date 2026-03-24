「げ。ごめんね」広瀬アリスが波紋　謝罪が“火に油”となった韓国スターたちとの共通点とは | RBB TODAY

炎上そのものよりも、その後の「ひと言」が事態をさらに悪化させる。そんなケースが日韓の芸能界で目立っている。

広瀬アリスは3月23日、自身のXで「げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」と投稿した。

【画像】広瀬アリスと“交際”の赤西仁と共演した韓国女優

発端は、18日に「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」と自身の考えをつづったことだったが、この発言に対しては、「推し活でしか満たされない人間は気分が悪くなる」「推し側とつながることができてしまう女優に言われても」といった批判が噴出した。

それに対して広瀬が返した「げ。ごめんね」は、本人としては軽く謝ったつもりだったのかもしれない。だが、受け取る側にはそう映らなかった。

「面倒くさい客に絡まれたと思っているのでは」「短文なのに嫌な感じがにじんでいる」と、かえって反発を広げる結果になった。問題になったのは、何を謝るか以上に、どういう温度で謝るかだったのだ。

（写真提供＝西村尚己／アフロ）広瀬アリス

結果的に「火に油を注いだ」韓国スターたち

最近の芸能界では、スキャンダルや失言そのものよりも、その後の釈明や謝罪の仕方が、イメージを大きく左右するケースが少なくない。韓国芸能界でも、それは同じだ。

むしろ、言葉を重ねたことで火に油を注いでしまった例が続いている。

典型例として思い出されるのが、女優ハン・ソヒの熱愛騒動だろう。2024年3月、俳優リュ・ジュンヨルとの熱愛説が浮上すると、元恋人であるGirl's Day出身ヘリとの“乗り換え恋愛”疑惑まで広がった。

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ

ここまでは、芸能人の熱愛報道でよくある流れだった。だが問題を大きくしたのは、その後のハン・ソヒ本人の反応だった。

ハン・ソヒは自身のSNSで“乗り換え恋愛”を強く否定し、「私もおもしろいですね」と投稿した。これはヘリの「おもしろいね」という投稿を意識したものと受け止められ、たちまち“元カノと今カノの神経戦”として消費されることになった。

さらに翌未明には個人ブログで長文を公開し、熱愛を認めたうえで時系列まで細かく釈明したが、これが逆効果だった。本人としては疑惑を払拭したかったのだろうが、結果的にはヘリとリュ・ジュンヨルの関係時期にまで踏み込んだことで、「なぜそこまで説明するのか」「かえって無礼だ」という批判を招いた。

疑惑そのもの以上に、感情的な釈明の仕方がイメージを傷つけた典型例といえる。

歌手のBoAも、似た構図に陥った。

（写真提供＝OSEN）BoA

昨年4月、タレントのチョン・ヒョンムとのライブ配信中に、パク・ナレとの熱愛説に関する質問を受け、「付き合わないと思う。オッパ（お兄さん、チョン・ヒョンムのこと）がもったいない」と発言し、批判を浴びた。酒に酔ったようなテンションのなかで出た失言だったが、実名を出して他人の関係性を軽く扱ったことが問題視された。

BoAはその後、Weverseで「軽率な言動と未熟な姿によって不快に感じたすべての方々に謝罪する」とコメントし、パク・ナレ本人にも謝意を伝えたと明かした。

だが、それでも議論は収まらなかった。「謝罪したから終わり」という空気にはならず、依然として失望の声が続いた。もちろん、当事者に謝罪したことを評価する声もあったが、それ以上に、「そもそもどうして実名を出したのか」「人間性が見えたようで残念だ」という反応が強く残った。

謝罪文そのものが失敗だったというより、最初の発言の軽さと謝罪のタイミングがかみ合わず、後味の悪さだけが残った印象だ。

ボーイズグループTHE BOYZのソヌのケースは、さらにわかりやすい。発端は、落としたAirPods（エアポッズ）を自分で拾わず、警護員が代わりに拾う様子が映った短い動画だった。

（写真提供＝OSEN）THE BOYZ・ソヌ

わずか数秒の映像ではあったが、「態度が横柄ではないか」と批判が集中した。ここで重要だったのは、動画の真偽や切り取り方以上に、その後の本人の初動対応だった。

ソヌはファン向けプラットフォームで「本当に呆れた」「警護員さんに怒鳴るはずがない」と反応し、騒動への悔しさや反発をにじませた。これがかえって世論を刺激し、「非難されている理由をわかっていない」「まず弁明より態度を見直すべきだ」と受け止められてしまった。

最終的には長文の謝罪文を出し、自身の未熟さを認める形になったが、その時点ではすでに遅かった。謝罪そのものより、最初の反応が後の謝罪の誠実さまで疑わせてしまったのである。

こうして並べてみると、広瀬アリス、ハン・ソヒ、BoA、ソヌのケースには共通点がある。問題そのものの大きさよりも、その後に発した言葉が新たな論点を生み、火種を広げていることだ。

謝れば収まるわけではない。むしろ、謝り方や釈明の温度、発信のタイミングを誤ると、「本心では反省していないのでは」「自分の立場しか見えていないのでは」という疑念を生みやすい。

芸能人にとって、沈黙も危ういが、言葉を重ねることもまた危うい時代だ。求められるのは、早く何かを言うことではなく、どう受け止められるかまで想像したうえで言葉を選ぶことだろう。最近の芸能界で問われているのは、スキャンダルへの対応そのものではなく、その「言葉の温度」なのかもしれない。

■【写真】ハン・ソヒ、“脇腹タトゥー”を堂々披露

■【写真】「元気だよ」BoA、SMエンタ退所後初の近況報告

■【写真】「完全に高校生」ヘリ、“スク水”姿