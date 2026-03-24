吸い込まれそう…LE SSERAFIM・宮脇咲良、すべすべ“白肌”のぞくオフショル姿でファン魅了 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、透明感あふれるビジュアルを披露した。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】吸い込まれそう…宮脇咲良のすべすべ“白肌”

公開された写真で宮脇は、柔らかな日差しが注ぐ屋外でみずみずしい美貌を披露。アイボリーのオフショルダーニットが透き通るような色白肌と華奢なデコルテラインを際立たせ、可憐で洗練された魅力を放っている。

ショート丈のトップスからは引き締まったウエストがのぞき、抜群のプロポーションでファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「肌すべすべ」「めっちゃ可愛い」「天使？」「吸い込まれそう」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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