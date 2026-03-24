森香澄、30歳の節目に箱根温泉でひとり旅！座禅・陶芸・釣りに挑戦する冠番組が放送決定 | RBB TODAY

31日夜11時から、森香澄が30歳という節目を迎え、箱根温泉でひとり旅に挑戦する番組『森香澄 おとなの一歩旅』（BS日テレ）が放送される。

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

同作は、新たな体験との出会いを通して少しだけ自分をアップデートする「おとなの一歩」を踏み出すひとり旅の様子を追ったもの。森香澄が日本屈指の温泉地・箱根を訪れ、上質でゆったりと心落ち着く旅を繰り広げる。

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

初めて挑戦する坐禅では、静寂の中で自分と向き合う時間を過ごす。しかし、その坐禅体験で森の本性が見抜かれ、思わぬ展開に。

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

続く陶芸体験では、意外な才能が開花する。おとなになったからこそ作りたいものとは何か、その作品にも注目したい。さらに、旅先で出会った高校生カップルとの恋愛トークでは、自身の高校時代の「恋愛事情」も明かされる。自然に囲まれた中で釣りにも挑戦し、悪戦苦闘する姿から新たな一面も見せている。

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

足湯に浸かりながらゆったりと流れる箱根の時間を味わい、一流宿で過ごすひとときの中では、これまで語られなかった本音をこぼす場面も。SNSとの向き合い方や、世間が映し出す「森香澄」像について、森自身がいま何を思うのかを語った。

『森香澄 おとなの一歩旅』ⒸＢＳ日テレ

森は「日常では常に刺激的なことを求めてしまうからこそ、日常を忘れて、心と体を休め、旅先での出会いやワクワクと向き合う時間も必要だと思います。穏やかに、休むことを愉しむ旅をお届けできればと思います」とコメントを寄せている。