森香澄、30歳の節目に箱根温泉でひとり旅！座禅・陶芸・釣りに挑戦する冠番組が放送決定 | RBB TODAY

31日夜11時から、森香澄が30歳という節目を迎え、箱根温泉でひとり旅に挑戦する番組『森香澄 おとなの一歩旅』（BS日テレ）が放送される。
同作は、新たな体験との出会いを通して少しだけ自分をアップデートする「おとなの一歩」を踏み出すひとり旅の様子を追ったもの。森香澄が日本屈指の温泉地・箱根を訪れ、上質でゆったりと心落ち着く旅を繰り広げる。
初めて挑戦する坐禅では、静寂の中で自分と向き合う時間を過ごす。しかし、その坐禅体験で森の本性が見抜かれ、思わぬ展開に。
続く陶芸体験では、意外な才能が開花する。おとなになったからこそ作りたいものとは何か、その作品にも注目したい。さらに、旅先で出会った高校生カップルとの恋愛トークでは、自身の高校時代の「恋愛事情」も明かされる。自然に囲まれた中で釣りにも挑戦し、悪戦苦闘する姿から新たな一面も見せている。
足湯に浸かりながらゆったりと流れる箱根の時間を味わい、一流宿で過ごすひとときの中では、これまで語られなかった本音をこぼす場面も。SNSとの向き合い方や、世間が映し出す「森香澄」像について、森自身がいま何を思うのかを語った。
森は「日常では常に刺激的なことを求めてしまうからこそ、日常を忘れて、心と体を休め、旅先での出会いやワクワクと向き合う時間も必要だと思います。穏やかに、休むことを愉しむ旅をお届けできればと思います」とコメントを寄せている。
森香澄、“可愛さ”と“上品さ”を兼ね揃えたスタイルで『Ray』表紙を飾る！ | RBB TODAY
森香澄表紙の『Ray』5月号は夏の肌見せスタイルやトレンド着回し特集、なにわ男子＆timeleszのスペシャル版も同時発売。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/18/245465.html続きを読む »
森香澄、女性らしさ引き立つニットコーデ披露！レディースブランド「RESEXXY」最新WEBカタログ公開 | RBB TODAY
森香澄がRESEXXYの冬アイテムやホリデーラインを紹介するWEBカタログ第2弾を公開。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/04/240508.html続きを読む »