アヤパン×カトパンがランチへ！「ガハハ笑いができるの幸せ」ツーショットも公開 | RBB TODAY

元フジテレビアナウンサーで、現在フリーアナウンサーの高島彩と加藤綾子がインスタグラムを通じて、ランチをしたことを報告した。

高島は3月22日にインスタグラムを更新し、「気づいたら、お店に残ってるお客さんは、私達だけでした」とコメントしつつ、加藤とのツーショット写真を公開。

高島は、「加藤（いつもの呼び方）の笑い声は食欲増進、健康促進、いつも元気をもらいます」と楽しい時間になったことを明かし、「時間足りなすぎたので、もう次のランチ計画中です」とつづっていた。

また、加藤も23日にインスタグラムを更新し、「時間が足りなさすぎる…」「彩さんとのランチ」と同じツーショット写真を公開。

「彩さんと会うといつも思う」「この気持ちのいい会話の流れ方何なんだろうって」と心地良い時間を過ごせたと明かし、「あとちょっと変な表現になりますが細胞が生き返る感じがするんですよね笑」「会う度に感じていて毎度どんな魔法を使っているのか気になってます」とつづっていた。

このポストには高島が「えー褒めすぎ」「ありがとう！」と反応。また、「顔も声も毒っ気も、何も気にせずガハハ笑いができるの幸せすぎる」と仲の良さを感じさせるコメントをしていた。

※【写真】高島彩と加藤綾子がランチ

※【写真】加藤綾子が高島彩との会話に感慨

