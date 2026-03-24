中川安奈、「盛り癖がある」「落ち着きがない」と占われタジタジ　みちょぱも「関わりたくない」 | RBB TODAY

3月22日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）で、MCを務めているタレントのみちょぱが、ゲスト出演者でフリーアナウンサーの中川安奈について、「できるなら関わりたくない」と言い放つ一幕があった。

この日、モデルでプロ雀士の岡田紗佳とともに占いを受けた中川。MCでは中川がゲストと知ったみちょぱが「バラエティで共演したらすごく変な人と思って……」と明かし、「できるなら関わりたくない！」と断言。スタジオからは爆笑が起こった。

一方、この日の占いでは「気になる人はすごく仲良くなりたい」と診断された中川。これを受け、過去2～3回共演したことのあるという岡田に「今日がすごく（仲良くなる）チャンスかな、と」とアピールしたものの、岡田は「すごく来てました、今日」とアピールを感じていたと軽くあしらわれてしまっていた。

さらに、「盛り癖がある」「落ち着きがない」などとも指摘された中川。自宅にいるときは音楽をつけながら踊ることが多いといい、岡田からは「真逆だ」と言われてしまっていた。

また、占い後にスタッフから「中川さんと友だちになれそう？」と聞かれた岡田は、「この調子だとならないですね」とバッサリ。中川は「ええ～！？ 嘘！」と絶叫していた。

