中川安奈、「盛り癖がある」「落ち着きがない」と占われタジタジ　みちょぱも「関わりたくない」 | RBB TODAY

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中川安奈、「盛り癖がある」「落ち着きがない」と占われタジタジ　みちょぱも「関わりたくない」

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みちょぱ【撮影：小宮山あきの】
  • みちょぱ【撮影：小宮山あきの】

　3月22日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）で、MCを務めているタレントのみちょぱが、ゲスト出演者でフリーアナウンサーの中川安奈について、「できるなら関わりたくない」と言い放つ一幕があった。

　この日、モデルでプロ雀士の岡田紗佳とともに占いを受けた中川。MCでは中川がゲストと知ったみちょぱが「バラエティで共演したらすごく変な人と思って……」と明かし、「できるなら関わりたくない！」と断言。スタジオからは爆笑が起こった。

　一方、この日の占いでは「気になる人はすごく仲良くなりたい」と診断された中川。これを受け、過去2～3回共演したことのあるという岡田に「今日がすごく（仲良くなる）チャンスかな、と」とアピールしたものの、岡田は「すごく来てました、今日」とアピールを感じていたと軽くあしらわれてしまっていた。

　さらに、「盛り癖がある」「落ち着きがない」などとも指摘された中川。自宅にいるときは音楽をつけながら踊ることが多いといい、岡田からは「真逆だ」と言われてしまっていた。

　また、占い後にスタッフから「中川さんと友だちになれそう？」と聞かれた岡田は、「この調子だとならないですね」とバッサリ。中川は「ええ～！？　嘘！」と絶叫していた。


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