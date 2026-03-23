岡田紗佳「しっかりした人を好きにならない」「ちゃんとしてる人だと興味を持てない」 | RBB TODAY

モデルでプロ雀士の岡田紗佳が3月22日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演。自身の恋愛観について明かした。

この日、フリーアナウンサーの中川安奈とともに出演した岡田。琉球風水志シウマにより、性格や宿命などが占われた。

その中で恋愛運について占われる一幕があったが、シウマから「自分が目をかけなきゃいけないとか、自分がしっかりしないといけない相手を引き寄せる。そういう人を好きになる」と指摘されると、岡田は「甘やかしちゃうなあ」とぼやき。

中川が「え！？ そうなんですか？」と反応すると、岡田は「うん、めっちゃ甘やかす」と明かし、「なんでもやりますよ、私」と話していた。

さらにシウマが「貢ぐし、好きな人には『私がやってあげる』って（なる）」と占い結果を指摘すると、岡田は「男なんですよ、多分、私。やってあげたい」と断言。「しっかりした人を好きにならないと思います」「ちゃんとしてる人だと興味を持てない」と明かした。

一方、結婚については「諦めてる」と指摘されると、岡田は「諦め気味ですね」と頷き、「結婚っていうものに囚われてないというか。どうせ紙切れなので。まあ、一緒にいる人がいたらいいなって感じ」と自身の考えを明かしていた。

また、シウマから「27（歳）で諦めてる」と言われると、岡田は「ああ～。本当に諦めちゃいました」と認め、「結婚しようとした人がいたんですよ。本当に、『結婚前提でお付き合いしています』って発表してたんですけど、その人と別れて、『もういいや』ってなっちゃった」と振り返っていた。

