築地銀だこ、ドジャース応援新作たこ焼「LA マッケンチーズ」27日発売！Wチーズソースで濃厚仕立て | RBB TODAY

築地銀だことロサンゼルス・ドジャースのコラボレーションたこ焼第4弾「LA マッケンチーズ」が、27日から全国の築地銀だこ店舗で期間限定発売される。

『LA マッケンチーズ』（LA Mac ‘n’ cheese）テイクアウト 950円（税込）/ 店内飲食 968円（税込）

同商品は、アメリカで親しまれているソウルフード「マッケンチーズ(マカロニ・アンド・チーズの略称)」に着目し、日本の「たこ焼」を掛け合わせた日米の食文化が融合した商品だ。アツアツのたこ焼に、アメリカブランドのスパイスの香りが広がる「BBQソース」と「九条ねぎ」をトッピング。さらに、チェダーチーズを使用したまろやかな「特製マッケンチーズ」を乗せ、アクセントに「カレー粉」を加えることで、スパイシーさが絶妙に調和した食欲をそそる味わいに仕上げている。

カマンベール・クリームチーズ・ゴーダ・チェダーの4種チーズを使用した「プレミアムチーズソース」と、小袋仕様の「チェダーチーズソース」による「Wチーズソース」をかけることで、チーズソースがたこ焼に絡み合い、コクとパンチのある濃厚な味わいが楽しめる。

価格は1舟8個入りで、テイクアウト950円(税込)、店内飲食968円(税込)。ドジャー・スタジアムでは日本国内より先行して発売予定だ。

また、発売を記念して「がんばれ!ドジャース!! 応援キャンペーン」を実施。27日から29日までの3日間、「LAマッケンチーズ(8個入り)」を税込価格より100円引きで提供する。