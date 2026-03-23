1等は山崎18年、2等は山崎12年、3等は白州12年！豪華ウイスキーみくじ最新弾が23日より販売開始 | RBB TODAY

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1等は山崎18年、2等は山崎12年、3等は白州12年！豪華ウイスキーみくじ最新弾が23日より販売開始

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　タチバナE酒販は、シリーズ累計販売数5万口を突破したウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第110弾」を23日より販売開始した。

　今回のくじでは、超大吉としてジャパニーズウイスキーの人気銘柄「山崎18年」を用意。このほか「山崎12年」「白州12年」などを含む全466口を展開する。価格は3,980円で、送料は別途990円。

山崎12年・白州12年

　封入内容は、超大吉1口が山崎18年、大大吉2口が山崎12年、大吉2口が白州12年、中吉4口が山崎シングルモルト、喜吉3口が響 JAPANESE HARMONY、福吉3口がイチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション、緑吉3口がイチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション、幸吉10口がサントリーウイスキー 知多、宝吉50口がブレンデッドウイスキー √（ルート）、栄163口がライスブレンデッドウイスキー はなぐり、吉225口がグレーンウイスキー 巳乃霞となっている。

第110弾 豪華ウイスキーみくじ

　ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く販売形式。どのボトルが届くか分からない点も特徴のひとつとなっている。なお、同社のくじはハズレなしで展開されており、高額帯のボトルが当たる可能性もある。

　販売は、タチバナE酒販本店、タチバナE酒販 Amazon店、宮崎どげんかせんとい館楽天市場店、宮崎どげんかせんとい館ヤフー店で実施。466口限定で、なくなり次第終了となる。


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