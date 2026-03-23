ITZY・ユナ、本日（23日）ソロデビュー！『Ice Cream』で見せる新たな魅力「ワクワクしている」 | RBB TODAY

ITZYのユナが、“ソロアーティスト”として第2幕をスタートさせる。

明るく愛らしいエネルギーで、新たな幕開けを告げた。

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ユナは3月23日午後、ソロデビューアルバム『Ice Cream』の発売記念記者会見を開き、感想と意気込みを語った。

ユナは初のソロアルバム『Ice Cream』で、リーダーのイェジに続き、ITZYで2人目のソロ活動に乗り出す。ビジュアル、実力、魅力を兼ね備えたITZYの末っ子としてステージ上で存在感を発揮してきただけに、ソロとしても幅広い表現力を証明するものと期待されている。

この日ユナは「緊張しています。ITZYとしてデビューした時と同じくらい緊張し、ワクワクもしています。とても楽しみです」とし、「ソロのユナも温かく見守っていただき、大きな関心と応援をお願いします。デビュー7年目にして初のソロということで、負担も大きいですが、うまくやりたいという思いも強いです」と心境を明かした。

（写真提供＝OSEN）ユナ

デビューから7年を経て初めて発表するソロ作に向け、ユナは準備期間を成長の時間にしたという。「ソロデビューが決まった時は少し怖く、不安もありました。自分にできるのかと思いましたが、準備を進める中で新しい自分の姿を発見し、勇気を得ることができました。スタッフの皆さんやITZYのメンバー、MIDZY（ファン）の応援のおかげで自信を持てるようになりました。多くを学び、成長できた時間でした」と語った。

また「ITZYの活動は5人が一つの体のように動く必要があり、お互いに頼る部分が大きかったですが、今回は一人でその役割を担うために多くの努力をしました」とし、「ソロとして見せたい強みは、明るく自然なエネルギーだと思います」と期待を呼びかけた。

ユナのソロデビュー曲『Ice Cream』は、中毒性の高いポップナンバーで、「アイスクリームのように甘く溶けていく今この瞬間を逃さず、思いきり楽しもう」というメッセージを込めた楽曲だ。ユナは同曲について「音楽的に自分だけの色を表現しようとしました。明るく自然なエネルギーを込めました。春にドライブしながら、通勤・通学の際に聴いてもらえたらうれしいです」と紹介した。

（写真提供＝OSEN）ユナ

メンバーの反応については「ITZYのメンバーたちがとても似合っていると言ってくれて、この曲でステージに立つ姿が想像できると話してくれました。ミュージックビデオの撮影現場にはイェジ姉さんが来てくれて、会った瞬間に涙が出ました」と感謝を伝えた。

さらに、J.Y. Parkの反応についても「ソロアルバムを準備していると話したところ、『とても楽しみにしている。ケガせず健康に頑張ってほしい』と言ってくださいました。温かい眼差しに大きな力をもらいました」と語った。

このほかアルバムには、自由なムードの『B-Boy』、柔らかく幻想的な愛の瞬間を描いた『Blue Maze』、華やかなサウンドの『Hyper Dream』など、多彩な楽曲が収録されている。

ソロアーティストとして第一歩を踏み出すユナは、「一曲を自分の声だけで満たすことは簡単ではないと感じました。多彩に表現するために多くの研究と試行錯誤を重ねました。その分、このアルバムに対する情熱とこだわりも強くなりました」と自信を見せた。

（写真提供＝OSEN）ユナ

今年でITZYデビュー7年を迎えたユナは、これまでのグループ活動に加え、最近ではNetflixで配信中のドラマ『Missホンは潜入調査中』を通じて演技にも挑戦している。く。

ユナは「ソロとして第2幕を迎えるにあたり、ポジティブな影響を与えるアーティストとして記憶されたいです。ソロ歌手としても実力あるアーティストだと評価されたい」と抱負を語った。

なお、ユナのソロデビューアルバム『Ice Cream』は、本日（23日）18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、高いビジュアルの評価を受けている。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

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